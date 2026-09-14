Avioneta desaparecida fue localizada en Tatamá: 14 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 14 de septiembre de 2026:



La Fiscalía imputó tres delitos a Laura Sarabia por el polígrafo practicado a Marelbys Meza. La exdirectora del Dapre fue señalada de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Según la Fiscalía, Sarabia habría utilizado su posición y recursos públicos para someter a la entonces niñera de su hijo al procedimiento por la desaparición de dinero de su vivienda.

La exdirectora del Dapre fue señalada de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Según la Fiscalía, Sarabia habría utilizado su posición y recursos públicos para someter a la entonces niñera de su hijo al procedimiento por la desaparición de dinero de su vivienda. El Gobierno defendió el protocolo que permitiría el ingreso de la Fuerza Pública a universidades en casos de violencia o flagrancia . Rectores de universidades públicas, representantes del Gobierno y congresistas expresaron posiciones frente a la propuesta. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera para actuar ante delitos, mientras rectores pidieron que cualquier protocolo respete las particularidades de los campus.

. Rectores de universidades públicas, representantes del Gobierno y congresistas expresaron posiciones frente a la propuesta. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera para actuar ante delitos, mientras rectores pidieron que cualquier protocolo respete las particularidades de los campus. El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios con riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua por el fenómeno de El Niño . Son 447 municipios en riesgo alto y 111 en nivel muy alto . El Gobierno pidió preparar fuentes alternativas, revisar pozos y planes de contingencia, mientras los embalses del país se encontraban en promedio en el 79,2 %.

. Son en riesgo alto y . El Gobierno pidió preparar fuentes alternativas, revisar pozos y planes de contingencia, mientras los embalses del país se encontraban en promedio en el Fue localizada la avioneta que había desaparecido cuando cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral. La aeronave Cessna T-206, con cinco personas a bordo, fue ubicada en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. Aerocivil y la Fuerza Aérea evalúan las condiciones meteorológicas y del terreno para adelantar las labores de rescate.

La aeronave Cessna T-206, con cinco personas a bordo, fue ubicada en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. Aerocivil y la Fuerza Aérea evalúan las condiciones meteorológicas y del terreno para adelantar las labores de rescate. Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, explicó los cambios en 25 rutas por el desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima . Los buses tendrán desvíos por las calles 94 y 102 y por las carreras 8A, Novena, 11 y 15 , además de la reubicación de cinco paraderos.

. Los buses tendrán desvíos por las , además de la reubicación de cinco paraderos. Más de 30 barrios de Suba permanecían sin agua por un daño en una tubería matriz de la avenida Ciudad de Cali con calle 139. El Acueducto de Bogotá trabajaba en la instalación de una pieza especial para reforzar la red y esperaba restablecer paulatinamente el servicio durante la noche. Mientras tanto, se dispusieron carrotanques con prioridad para centros de salud y lugares de alta concentración de personas.

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