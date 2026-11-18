Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 18 de noviembre de 2026:



El Gobierno comenzó a revelar los cambios que tendrá la Ley de Rescate Económico y confirmó que los seguros de salud quedarán por fuera del IVA del 19 % . Tampoco se modificará el impuesto para la canasta básica ni los agroinsumos, aunque sí se plantea cobrar IVA a compras internacionales inferiores a US$200, mantener la renta empresarial en 35 % y revisar los impuestos al patrimonio, carbono y personas naturales.

. Tampoco se modificará el impuesto para la canasta básica ni los agroinsumos, aunque sí se plantea cobrar IVA a compras internacionales inferiores a US$200, mantener la renta empresarial en 35 % y revisar los impuestos al patrimonio, carbono y personas naturales. La negociación del salario mínimo de 2027 ya tiene cronograma y las propuestas de incremento se conocerán el próximo 10 de diciembre . María Elena Ospina, presidenta de Acopi, explicó que todavía no se han discutido porcentajes porque esperan las cifras del Dane y pidió que la negociación considere la situación fiscal, la informalidad y la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas para conservar y generar empleo.

. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, explicó que todavía no se han discutido porcentajes porque esperan las cifras del Dane y pidió que la negociación considere la situación fiscal, la informalidad y la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas para conservar y generar empleo. Estados Unidos y Colombia preparan una nueva fase de cooperación militar en medio de la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth . Entre los temas de la agenda está la eventual entrega de un avión Hércules C-130 y la solicitud colombiana de otras aeronaves, incluidos 15 helicópteros, para fortalecer las operaciones contra grupos armados y enfrentar la creciente amenaza de ataques con drones.

. Entre los temas de la agenda está la eventual entrega de un avión Hércules C-130 y la solicitud colombiana de otras aeronaves, incluidos 15 helicópteros, para fortalecer las operaciones contra grupos armados y enfrentar la creciente amenaza de ataques con drones. A 100 días del terremoto, Cáritas Colombiana informó que acompaña a cerca de 3.700 familias damnificadas y que sus proyectos de cooperación internacional alcanzan un 70 % de ejecución. La organización ha entregado kits de higiene, agua segura y alojamiento, además de apoyos para arriendo. También recibió una donación de 100.000 euros del papa León XIV y prepara una campaña para reconstruir 178 estructuras de la Iglesia afectadas, entre templos, capillas y centros de servicio social.

La organización ha entregado kits de higiene, agua segura y alojamiento, además de apoyos para arriendo. También recibió una donación de 100.000 euros del papa León XIV y prepara una campaña para reconstruir 178 estructuras de la Iglesia afectadas, entre templos, capillas y centros de servicio social. Bogotá estuvo cerca de que la demanda de energía superara la oferta durante septiembre, según reveló el alcalde Carlos Fernando Galán . El mandatario advirtió que existe un riesgo significativo de racionamiento durante los meses más críticos del fenómeno de El Niño y señaló que el consumo entre las 5:00 y las 8:00 de la noche es especialmente sensible. El Distrito prepara una estrategia para promover el ahorro de energía en la ciudad.

. El mandatario advirtió que existe un riesgo significativo de racionamiento durante los meses más críticos del fenómeno de El Niño y señaló que el consumo entre las 5:00 y las 8:00 de la noche es especialmente sensible. El Distrito prepara una estrategia para promover el ahorro de energía en la ciudad. Cornare comenzará una primera fase de eutanasia de hipopótamos en el Magdalena Medio ante el crecimiento de esta especie invasora . El plan piloto durará cinco meses, tendrá una inversión de $500 millones e incluye esterilización, confinamiento y eutanasia química para diez ejemplares considerados de riesgo para las comunidades. Las autoridades advierten que, sin medidas de control, Colombia podría superar los 500 hipopótamos en cinco años.

. El plan piloto durará cinco meses, tendrá una inversión de $500 millones e incluye esterilización, confinamiento y eutanasia química para diez ejemplares considerados de riesgo para las comunidades. Las autoridades advierten que, sin medidas de control, Colombia podría superar los 500 hipopótamos en cinco años. María Claudia Lacouture renunció a la presidencia ejecutiva de AmCham Colombia después de nueve años al frente de la Cámara Colombo Americana. Su salida será efectiva el 18 de diciembre y la junta directiva iniciará la búsqueda de su reemplazo. Desde enero de 2027, Lacouture asumirá desde Panamá la agenda de turismo de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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