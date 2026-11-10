Bogotá borrará más de 500 comparendos a motos: 10 de noviembre 2026, Meridiano Blu programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 10 de noviembre de 2026:



Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, miles de familias continúan enfrentando dificultades para acceder a las ayudas y recuperar sus viviendas . La Defensoría del Pueblo advirtió sobre problemas en el registro de damnificados y cuestionó que los subsidios de arrendamiento cubran únicamente tres meses, mientras los procesos de reconstrucción pueden extenderse entre 12 y 18 meses.

. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre problemas en el registro de damnificados y cuestionó que los subsidios de arrendamiento cubran únicamente tres meses, mientras los procesos de reconstrucción pueden extenderse entre 12 y 18 meses. La Fiscalía llamó a juicio a una docente y al encargado de infraestructura del Gimnasio Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador . Según la acusación, ambos habrían incumplido deberes de cuidado: la profesora permitió que la menor de 10 años saliera del aula sin acompañamiento y el encargado de mantenimiento habría omitido reparar una abertura en la malla por donde la niña salió hacia la zona del río Frío.

. Según la acusación, ambos habrían incumplido deberes de cuidado: la profesora permitió que la menor de 10 años saliera del aula sin acompañamiento y el encargado de mantenimiento habría omitido reparar una abertura en la malla por donde la niña salió hacia la zona del río Frío. El empresario y líder gremial cucuteño Arvey Duque fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Cúcuta . La información conocida durante el programa señalaba que sería investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su nombre también había aparecido en denuncias sobre inversiones en un proyecto de refinería y en un video difundido durante la campaña electoral; las autoridades deberán establecer cuáles hechos concretos sustentan el proceso en su contra.

. La información conocida durante el programa señalaba que sería investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su nombre también había aparecido en denuncias sobre inversiones en un proyecto de refinería y en un video difundido durante la campaña electoral; las autoridades deberán establecer cuáles hechos concretos sustentan el proceso en su contra. Bogotá dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del 29 de octubre por un problema en la publicación del decreto que establecía las restricciones de Halloween . Miguel Silva, secretario General de la Alcaldía Mayor, explicó que más de 200 sanciones ya habían sido pagadas y que el Distrito devolverá también los recursos correspondientes a patios y grúas. El funcionario habló además de la reforma administrativa que la Alcaldía planea radicar en febrero de 2027, con fusiones de entidades y la eliminación de más de 53 cargos directivos y de libre nombramiento.

. Miguel Silva, secretario General de la Alcaldía Mayor, explicó que más de 200 sanciones ya habían sido pagadas y que el Distrito devolverá también los recursos correspondientes a patios y grúas. El funcionario habló además de la reforma administrativa que la Alcaldía planea radicar en febrero de 2027, con fusiones de entidades y la eliminación de más de 53 cargos directivos y de libre nombramiento. Luz Estela Murgas fue elegida como nueva presidenta de la ANDI y se convirtió en la primera mujer en dirigir el gremio en su historia . La hasta ahora presidenta de Naturgas se impuso en el proceso de selección frente a Juan Camilo Nariño y reemplazará a Bruce Mac Master. Entre sus principales retos estarán la competitividad, la inversión, la generación de empleo y la interlocución entre el sector empresarial y el Gobierno, además de participar próximamente en la negociación del salario mínimo.

. La hasta ahora presidenta de Naturgas se impuso en el proceso de selección frente a Juan Camilo Nariño y reemplazará a Bruce Mac Master. Entre sus principales retos estarán la competitividad, la inversión, la generación de empleo y la interlocución entre el sector empresarial y el Gobierno, además de participar próximamente en la negociación del salario mínimo. La posibilidad de que Colombia acuda al Fondo Monetario Internacional por un crédito de hasta US$15.000 millones abrió el debate sobre las condiciones que tendría que cumplir el país. Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, explicó que un eventual acuerdo funcionaría de manera similar a una compra de cartera con intereses más bajos, aunque estaría sujeto a metas fiscales y desembolsos progresivos. Advirtió que, si no se logran los ajustes necesarios, el país tendría que recurrir a nuevos recortes del gasto o mayores ingresos mediante impuestos.

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