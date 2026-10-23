Catatumbo suma tres secuestros en 48 horas: 23 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 23 de octubre de 2026:



La Contraloría advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro terminó con el nivel de cumplimiento más bajo frente a los últimos tres gobiernos evaluados. Al cierre de esa administración, el avance de las metas llegó al 72,5 %, mientras que el 44 % quedó incumplido y un 23 % registró avances inferiores al 50 %. Los principales rezagos estuvieron en reforma agraria, agua potable, salud pública, juventud y sustitución de cultivos ilícitos.

Al cierre de esa administración, el avance de las metas llegó al 72,5 %, mientras que el 44 % quedó incumplido y un 23 % registró avances inferiores al 50 %. Los principales rezagos estuvieron en reforma agraria, agua potable, salud pública, juventud y sustitución de cultivos ilícitos. Más de 200 edificaciones afectadas por el terremoto de agosto serán demolidas en Cali antes de febrero de 2027 . El alcalde Alejandro Éder aseguró que el Fondo Milagro aportará $50.000 millones para financiar estas intervenciones. Entre las estructuras que comenzarán a ser demolidas está el edificio Arábico, ubicado en el sur de la ciudad y actualmente administrado por la Sociedad de Activos Especiales.

. El alcalde Alejandro Éder aseguró que el Fondo Milagro aportará $50.000 millones para financiar estas intervenciones. Entre las estructuras que comenzarán a ser demolidas está el edificio Arábico, ubicado en el sur de la ciudad y actualmente administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Tres personas fueron secuestradas en menos de 48 horas en Norte de Santander, mientras continúan los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc . Los casos fueron registrados entre El Zulia, Tibú y Ocaña e incluyen a un joven, un comerciante de 69 años y una mujer que viajaba hacia Cúcuta. La violencia también provocó el desplazamiento de unas 80 familias de San Calixto debido a los combates y al uso de explosivos lanzados desde drones.

. Los casos fueron registrados entre El Zulia, Tibú y Ocaña e incluyen a un joven, un comerciante de 69 años y una mujer que viajaba hacia Cúcuta. La violencia también provocó el desplazamiento de unas 80 familias de San Calixto debido a los combates y al uso de explosivos lanzados desde drones. El Gobierno prepara una ley de ajuste fiscal con la que busca recortar más de $40 billones, equivalentes a cerca de 2,2 puntos del PIB . Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseguró que el ajuste implicaría reducir entidades, contratistas y gastos estatales, y sostuvo que el reto será conseguir respaldo político para esas medidas. También explicó que se estudia un régimen de estabilidad jurídica para atraer grandes inversiones y que todavía existe discusión sobre posibles cambios en exenciones y en el sistema tributario.

. Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseguró que el ajuste implicaría reducir entidades, contratistas y gastos estatales, y sostuvo que el reto será conseguir respaldo político para esas medidas. También explicó que se estudia un régimen de estabilidad jurídica para atraer grandes inversiones y que todavía existe discusión sobre posibles cambios en exenciones y en el sistema tributario. La Fiscalía investiga el asesinato de Fredy Blanco, ingeniero de 33 años que desapareció después de solicitar un vehículo mediante una aplicación de transporte en Bogotá . Su familia estuvo cuatro días sin conocer su paradero hasta que fue encontrado muerto en una vivienda de Ciudad Bolívar. Los investigadores revisan cámaras de seguridad e intentan identificar el vehículo que abordó, mientras la Fiscalía aclaró que todavía no existe una hipótesis definitiva ni responsables identificados.

. Su familia estuvo cuatro días sin conocer su paradero hasta que fue encontrado muerto en una vivienda de Ciudad Bolívar. Los investigadores revisan cámaras de seguridad e intentan identificar el vehículo que abordó, mientras la Fiscalía aclaró que todavía no existe una hipótesis definitiva ni responsables identificados. La realización de ‘La noche de las ánimas’ en el Cementerio Central sigue en suspenso y su fecha definitiva se conocerá después de una reunión prevista para el lunes. Rafa Taibo, director de cine, teatro y televisión y promotor del evento, aseguró que no se realizarán rituales ni investigaciones paranormales y explicó que se trata de recorridos culturales guiados para divulgar el patrimonio histórico del cementerio. Señaló que la venta de entradas quedó congelada y que, si el evento se aplaza, los compradores podrán esperar una nueva fecha o solicitar la devolución total del dinero.

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