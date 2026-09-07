Chocó tendrá paquete de obras por $1 billón: 7 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 7 de septiembre de 2026:



El Gobierno y empresarios anunciaron un ambicioso Plan Marshall para transformar el Chocó tras el terremoto . Entre los compromisos están un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón, la financiación del malecón de Quibdó, capital semilla para 1.000 emprendedores, un régimen especial para atraer inversión privada, becas para jóvenes y estudios para un corredor interoceánico.

. Entre los compromisos están un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón, la financiación del malecón de Quibdó, capital semilla para 1.000 emprendedores, un régimen especial para atraer inversión privada, becas para jóvenes y estudios para un corredor interoceánico. Medellín volverá al racionamiento de agua porque no se alcanzaron las metas de ahorro . Los cortes serán entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana en sectores del nororiente y centrooriente de la ciudad, especialmente los abastecidos por el embalse Piedras Blancas.

. Los cortes serán entre las en sectores del de la ciudad, especialmente los abastecidos por el embalse Piedras Blancas. El Gobierno alertó sobre una posible crisis de abastecimiento de gas si Canacol Energy termina 15 contratos vigentes en Colombi a. El Ministerio de Minas advirtió que una terminación abrupta podría elevar las tarifas, provocar racionamientos e incluso generar protestas y bloqueos en varias regiones, justo cuando el fenómeno de El Niño aumenta la presión sobre el sistema energético.

a. El Ministerio de Minas advirtió que una terminación abrupta podría elevar las tarifas, provocar racionamientos e incluso generar protestas y bloqueos en varias regiones, justo cuando el aumenta la presión sobre el sistema energético. La movilidad en el norte de Bogotá tendrá fuertes cambios por la demolición del puente de la carrera Séptima con calle 100 . El próximo domingo 13 de septiembre comenzará oficialmente el desmonte de la estructura, lo que implicará cierres y modificaciones viales en este importante corredor de la capital.

. El próximo domingo comenzará oficialmente el desmonte de la estructura, lo que implicará cierres y modificaciones viales en este importante corredor de la capital. El primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella deja más de 1.000 afectaciones a estructuras criminales, según las Fuerzas Militares. El balance incluye 916 capturas, más de 40 muertos en operaciones, 34 menores recuperados y la incautación de 29,3 toneladas de cocaína y 12,2 toneladas de marihuana.

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