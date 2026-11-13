Colombia negocia gas venezolano por diez años: 13 de noviembre 2026, Meridiano Blu programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 13 de noviembre de 2026:



Jaime Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro en medio de la polémica por los elevados salarios proyectados para sus funcionarios . La salida se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizara una masa salarial que alcanzaba los $765 millones. La nómina tenía 27 cargos y el salario del gerente rondaba los $39,4 millones, mientras persistían cuestionamientos por el avance de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

. La salida se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella desautorizara una masa salarial que alcanzaba los $765 millones. La nómina tenía 27 cargos y el salario del gerente rondaba los $39,4 millones, mientras persistían cuestionamientos por el avance de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Una falla mundial de Microsoft afectó servicios en 74 países y obligó a la Corte Suprema de Justicia a suspender términos judiciales en Colombia . Los problemas impactaron plataformas como Outlook, Teams y Copilot y provocaron retrasos en procesos judiciales, servicios financieros y atención médica en otros países. Microsoft informó que la recuperación avanzaba gradualmente y aseguró que no había detectado un ataque informático.

. Los problemas impactaron plataformas como Outlook, Teams y Copilot y provocaron retrasos en procesos judiciales, servicios financieros y atención médica en otros países. Microsoft informó que la recuperación avanzaba gradualmente y aseguró que no había detectado un ataque informático. Colombia enfrenta un reto laboral y de cuidados por el envejecimiento de su población, mientras la edad empieza a convertirse en una barrera para conseguir empleo desde los 40 y 45 años . Ana Eloísa Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial, aseguró que la experiencia debe complementarse con actualización permanente en tecnología, inteligencia artificial y nuevas habilidades. También sostuvo que las personas pueden reinventarse profesionalmente y continuar aportando laboralmente mucho después de la edad tradicional de jubilación.

. Ana Eloísa Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial, aseguró que la experiencia debe complementarse con actualización permanente en tecnología, inteligencia artificial y nuevas habilidades. También sostuvo que las personas pueden reinventarse profesionalmente y continuar aportando laboralmente mucho después de la edad tradicional de jubilación. Bogotá volvió a ocupar el primer lugar entre las ciudades más competitivas de Colombia, con una calificación de 7,15 sobre 10 . La capital lideró en adopción de tecnologías y tamaño del mercado, aunque mantiene retos en innovación. Juan Carlos González, vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó además que el Bogotá Fashion Weekend reunirá del 20 al 22 de noviembre a más de 700 marcas, 250 actividades y diferentes zonas comerciales conectadas mediante rutas gratuitas.

. La capital lideró en adopción de tecnologías y tamaño del mercado, aunque mantiene retos en innovación. Juan Carlos González, vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó además que el Bogotá Fashion Weekend reunirá del 20 al 22 de noviembre a más de 700 marcas, 250 actividades y diferentes zonas comerciales conectadas mediante rutas gratuitas. Ecopetrol avanza en la negociación de un contrato a diez años para importar gas proveniente de operaciones de Repsol y Eni en Venezuela . El proyecto contempla inicialmente cerca de 65 millones de pies cúbicos, equivalentes aproximadamente al 6,5 % de la demanda colombiana. La petrolera aseguró que el objetivo no es depender del gas venezolano y anunció también su intención de reactivar proyectos de exploración no convencional en el Magdalena Medio.

. El proyecto contempla inicialmente cerca de 65 millones de pies cúbicos, equivalentes aproximadamente al 6,5 % de la demanda colombiana. La petrolera aseguró que el objetivo no es depender del gas venezolano y anunció también su intención de reactivar proyectos de exploración no convencional en el Magdalena Medio. Tres colombianos, entre ellos dos menores de edad, murieron en el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York. El Consulado colombiano confirmó además que una connacional permanece entre los heridos, mientras la Fiscalía del Distrito de Brooklyn abrió una investigación para determinar las causas del colapso de la estructura, construida en 1930.

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