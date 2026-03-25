Condenan a senador Ciro Ramírez: 25 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 25 de marzo de 2026:



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez , se pronunció sobre el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo.

, se pronunció sobre el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo. Se registran problemas de orden público en medio del paro minero , con bloqueos en la vía entre Medellín y la Costa Caribe.

, con bloqueos en la vía entre Medellín y la Costa Caribe. Se reportan alteraciones de orden público en Curumaní , donde acciones del ELN dejaron herida a una patrullera de la Policía.

, donde acciones del ELN dejaron herida a una patrullera de la Policía. Dura condena contra el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por el escándalo de corrupción conocido como “Marionetas 2.0”.

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