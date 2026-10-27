Denuncian a Petro ante Comisión de Acusación: 27 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 27 de octubre de 2026:



Radicaron una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los presuntos delitos de perturbación al certamen democrático y concierto para delinquir. El abogado Jaime Lombana, con apoyo del Partido Conservador, sostiene que habría existido un plan para cuestionar el sistema electoral y la legitimidad de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella. El caso deberá ser estudiado por la Comisión de Acusación para determinar si hay mérito para avanzar en la investigación.

El abogado Jaime Lombana, con apoyo del Partido Conservador, sostiene que habría existido un plan para cuestionar el sistema electoral y la legitimidad de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella. El caso deberá ser estudiado por la Comisión de Acusación para determinar si hay mérito para avanzar en la investigación. El Ministerio de Transporte propone revivir el traspaso de vehículos a persona indeterminada para quienes vendieron un carro o una moto y todavía aparecen como propietarios . La figura permitiría solucionar casos en los que el comprador nunca formalizó el traspaso y ya no puede ser localizado. La propuesta sería incluida en la reforma al Código Nacional de Tránsito y contemplaría requisitos como demostrar que han pasado al menos tres años desde que se dejó de tener el vehículo.

. La figura permitiría solucionar casos en los que el comprador nunca formalizó el traspaso y ya no puede ser localizado. La propuesta sería incluida en la reforma al Código Nacional de Tránsito y contemplaría requisitos como demostrar que han pasado al menos tres años desde que se dejó de tener el vehículo. Colombia enfrenta un racionamiento de gas natural luego de una nueva falla en SPEC, la única planta de importación que actualmente está operando en el país . Alejandro Castañeda Cuervo, presidente ejecutivo de la ANDEG, explicó que Colombia importa cerca del 40 % del gas que consume y que la salida de uno de los equipos redujo la capacidad disponible en 133 millones de pies cúbicos diarios. Advirtió que el sistema está operando con poco margen y que cualquier nueva falla puede provocar restricciones, especialmente mientras avanza el fenómeno de El Niño.

. Alejandro Castañeda Cuervo, presidente ejecutivo de la ANDEG, explicó que Colombia importa cerca del 40 % del gas que consume y que la salida de uno de los equipos redujo la capacidad disponible en 133 millones de pies cúbicos diarios. Advirtió que el sistema está operando con poco margen y que cualquier nueva falla puede provocar restricciones, especialmente mientras avanza el fenómeno de El Niño. Usuarios de la Costa Caribe expresaron preocupación ante el riesgo de nuevos cortes de energía si Afinia no logra cubrir sus obligaciones. Yuris Begambre, coordinadora de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, señaló que las temperaturas en Montería pueden alcanzar sensaciones térmicas de hasta 40 o 41 grados y aseguró que algunas comunidades ya enfrentan suspensiones prolongadas por mantenimientos y problemas de las redes. También advirtió sobre las pérdidas que estas interrupciones generan para tiendas, panaderías y negocios que dependen de la electricidad.

Yuris Begambre, coordinadora de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, señaló que las temperaturas en Montería pueden alcanzar sensaciones térmicas de hasta 40 o 41 grados y aseguró que algunas comunidades ya enfrentan suspensiones prolongadas por mantenimientos y problemas de las redes. También advirtió sobre las pérdidas que estas interrupciones generan para tiendas, panaderías y negocios que dependen de la electricidad. Kbeto Zuleta permanece en condición delicada y sedado después del grave accidente sufrido por su agrupación en carreteras del Cesar . Claudia Margarita Zuleta, senadora y hermana del cantante, explicó que presenta más de ocho fracturas, una contusión pulmonar y lesiones graves en sus piernas, por lo que todavía debe estabilizarse antes de un posible traslado. Señaló además que no existe certeza sobre las causas del accidente y que el artista deberá enfrentar un proceso largo de recuperación.

. Claudia Margarita Zuleta, senadora y hermana del cantante, explicó que presenta más de ocho fracturas, una contusión pulmonar y lesiones graves en sus piernas, por lo que todavía debe estabilizarse antes de un posible traslado. Señaló además que no existe certeza sobre las causas del accidente y que el artista deberá enfrentar un proceso largo de recuperación. Bogotá anunció restricciones especiales para motociclistas durante las celebraciones de Halloween con el objetivo de reducir accidentes y problemas de movilidad . La restricción de parrillero comenzará el 29 de octubre a las 6:00 p. m. y se aplicará durante las noches hasta el 3 de noviembre, mientras que habrá prohibición total para motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores de la ciudad. Incumplir la medida puede representar una sanción de $633.000.

. La restricción de parrillero comenzará el 29 de octubre a las 6:00 p. m. y se aplicará durante las noches hasta el 3 de noviembre, mientras que habrá prohibición total para motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores de la ciudad. Incumplir la medida puede representar una sanción de $633.000. Un informe de UNICEF alertó sobre altos niveles de desnutrición crónica infantil en comunidades indígenas y zonas rurales apartadas del país. En Bagadó, Chocó, el retraso en talla alcanza al 70 % de los niños evaluados y en Alto Baudó llega al 62 %. Además, cifras preliminares de 2025 muestran que Vaupés registró 182 muertes por cada 100.000 menores de cinco años asociadas a desnutrición, diarrea e infecciones respiratorias, frente a un promedio nacional cercano a 12.

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