En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Economía creció en el primer trimestre del año: 15 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 15 de mayo de 2026:

  • Shakira habló con Noticias Caracol sobre su concierto en Río de Janeiro, el Mundial, la canción 'Dai Dai' y otros temas.
  • La economía colombiana creció 2,2 % durante el primer trimestre del año, según el Dane.

  • El ministro de Defensa se pronunció desde Neiva sobre los audios atribuidos a alias ‘Rogelio Benavides’, en los que menciona al candidato Iván Cepeda.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad