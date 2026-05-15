Economía creció en el primer trimestre del año: 15 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 15 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 15 de mayo de 2026:
- Shakira habló con Noticias Caracol sobre su concierto en Río de Janeiro, el Mundial, la canción 'Dai Dai' y otros temas.
- La economía colombiana creció 2,2 % durante el primer trimestre del año, según el Dane.
El ministro de Defensa se pronunció desde Neiva sobre los audios atribuidos a alias ‘Rogelio Benavides’, en los que menciona al candidato Iván Cepeda.
Escuche el programa completo aquí: