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El empalme pone el foco en las finanzas públicas: 3 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 3 de agosto de 2026:

  • Donald Trump anunció el restablecimiento de los diálogos con Irán.
  • Empalme del presidente electo con la Contraloría deja una alerta: reportan un presunto hueco fiscal de 30 billones de pesos.
  • El presidente de la Fifa, Gianii Infantino, estaría en la posesión del mandatario electo Abelardo De La Espriella el 7 de agosto en Cali.

  • La capital del Valle del Cauca se blinda en seguridad para la posesión presidencial del 7 de agosto.

    Escuche el programa completo aquí:

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