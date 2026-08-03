El empalme pone el foco en las finanzas públicas: 3 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 3 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 3 de agosto de 2026:
- Donald Trump anunció el restablecimiento de los diálogos con Irán.
- Empalme del presidente electo con la Contraloría deja una alerta: reportan un presunto hueco fiscal de 30 billones de pesos.
- El presidente de la Fifa, Gianii Infantino, estaría en la posesión del mandatario electo Abelardo De La Espriella el 7 de agosto en Cali.
La capital del Valle del Cauca se blinda en seguridad para la posesión presidencial del 7 de agosto.
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