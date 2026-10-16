En alerta 485 municipios por deslizamientos: 16 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 16 de octubre de 2026:



La Fiscalía capturó a 13 presuntos integrantes de las estructuras delincuenciales ‘La Contra’ y ‘La Línea’ en La Dorada, Caldas . Nueve personas fueron detenidas durante diez allanamientos y otras cuatro fueron notificadas en prisión, entre ellas quienes serían sus cabecillas, alias ‘Manolo’ y alias ‘Pichón’. Las autoridades vinculan a estas organizaciones con al menos nueve homicidios durante el último año, además de tráfico de drogas y otras actividades criminales.

. Nueve personas fueron detenidas durante diez allanamientos y otras cuatro fueron notificadas en prisión, entre ellas quienes serían sus cabecillas, alias ‘Manolo’ y alias ‘Pichón’. Las autoridades vinculan a estas organizaciones con al menos nueve homicidios durante el último año, además de tráfico de drogas y otras actividades criminales. La Fiscalía asignó un nuevo fiscal para investigar al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y al exdirector de EPM Jorge Andrés Carrillo por un posible tráfico de influencias relacionado con Afinia . El expediente busca establecer si hubo una presunta negociación irregular por US$8 millones para favorecer la designación de la gerencia de la filial de EPM entre 2020 y 2021. El proceso permanece en indagación y el despacho proyecta una eventual formulación de imputación dentro de los próximos seis meses.

. El expediente busca establecer si hubo una presunta negociación irregular por US$8 millones para favorecer la designación de la gerencia de la filial de EPM entre 2020 y 2021. El proceso permanece en indagación y el despacho proyecta una eventual formulación de imputación dentro de los próximos seis meses. Las alertas por el fenómeno de El Niño continúan creciendo mientras 485 municipios están bajo algún nivel de riesgo por deslizamientos y el sector energético pide ajustes a las medidas del Gobierno . El Ideam explicó que las lluvias actuales no eliminan el riesgo de sequía y advirtió que los efectos más fuertes del fenómeno comenzarían a sentirse desde diciembre. Paralelamente, las plantas térmicas aseguran que la deuda de Air-e y las condiciones de remuneración están generando una fuerte presión financiera sobre el sector.

. El Ideam explicó que las lluvias actuales no eliminan el riesgo de sequía y advirtió que los efectos más fuertes del fenómeno comenzarían a sentirse desde diciembre. Paralelamente, las plantas térmicas aseguran que la deuda de Air-e y las condiciones de remuneración están generando una fuerte presión financiera sobre el sector. Una nueva modalidad de fraude utiliza mensajes de texto y llamadas que aparentan provenir directamente de los canales oficiales de los bancos para obtener información de sus clientes . Marcela Villegas Conde, vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento del Banco de Bogotá, explicó que los delincuentes utilizan una técnica conocida como 'spoofing' para imitar números telefónicos y correos de las entidades financieras. Recomendó ignorar los mensajes sospechosos, no entregar claves ni tokens y comunicarse directamente con los canales oficiales del banco para verificar cualquier movimiento.

. Marcela Villegas Conde, vicepresidente de Riesgos y Cumplimiento del Banco de Bogotá, explicó que los delincuentes utilizan una técnica conocida como 'spoofing' para imitar números telefónicos y correos de las entidades financieras. Recomendó ignorar los mensajes sospechosos, no entregar claves ni tokens y comunicarse directamente con los canales oficiales del banco para verificar cualquier movimiento. Viotá atraviesa una compleja situación por el fenómeno de El Niño, pese a las lluvias registradas durante los últimos días . Óscar Quiroga, alcalde del municipio, contó que durante dos meses varias fuentes hídricas llegaron a secarse y fue necesario abastecer a la población mediante carrotanques. Además, aseguró que en apenas dos meses se registraron 58 incendios forestales, afectaciones a cultivos y pastos y problemas de salud pública, por lo que el municipio declaró la calamidad pública desde el 7 de octubre y mantiene medidas para reducir el consumo de agua.

. Óscar Quiroga, alcalde del municipio, contó que durante dos meses varias fuentes hídricas llegaron a secarse y fue necesario abastecer a la población mediante carrotanques. Además, aseguró que en apenas dos meses se registraron 58 incendios forestales, afectaciones a cultivos y pastos y problemas de salud pública, por lo que el municipio declaró la calamidad pública desde el 7 de octubre y mantiene medidas para reducir el consumo de agua. La operación Blindaje 360 dejó 72 personas capturadas durante una ofensiva contra estructuras criminales en Barranquilla. El presidente Abelardo De La Espriella informó que en el operativo participaron 587 integrantes de la fuerza pública y se realizaron 50 allanamientos, además de la incautación de 17 armas de fuego, una granada y más de seis kilos de estupefacientes. Según el Gobierno, este tipo de operaciones se replicará en otras ciudades del país.

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