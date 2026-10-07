Familia de adulta mayor abusada exige justicia: 7 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 7 de octubre de 2026:



Corabastos enfrenta un requerimiento de la DIAN por cerca de $100.000 millones, mientras se prepara para elegir nuevo gerente. La entidad tributaria considera que hubo errores en la declaración de renta de 2024 y reclama cerca de $49.000 millones adicionales en impuestos y una suma similar en sanciones. La central también atraviesa problemas de liquidez y el plazo para responder a la DIAN vence el 16 de octubre.

La entidad tributaria considera que hubo errores en la declaración de renta de 2024 y reclama cerca de $49.000 millones adicionales en impuestos y una suma similar en sanciones. La central también atraviesa problemas de liquidez y el plazo para responder a la DIAN vence el 16 de octubre. Estados Unidos trasladará a Colombia tres drones MQ-9 Reaper para fortalecer las operaciones contra el narcotráfico. Las aeronaves, provenientes de África, tienen capacidad para realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento durante largos periodos, además de transportar armamento de precisión. También se contempla la posibilidad de adquirir una cuarta unidad para reforzar el seguimiento de estructuras criminales en zonas de difícil acceso.

Las aeronaves, provenientes de África, tienen capacidad para realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento durante largos periodos, además de transportar armamento de precisión. También se contempla la posibilidad de adquirir una cuarta unidad para reforzar el seguimiento de estructuras criminales en zonas de difícil acceso. El Metro de Bogotá necesitaría cerca de 2.000 trabajadores adicionales para evitar retrasos en estaciones y edificios. Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, aseguró que el viaducto avanza dentro del cronograma y ya se acerca a los 19 de los 24 kilómetros previstos. La meta se mantiene en iniciar la marcha blanca en septiembre de 2027 y la operación comercial en marzo de 2028, mientras se refuerzan los frentes de acabados y redes de las estaciones.

Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, aseguró que el viaducto avanza dentro del cronograma y ya se acerca a los 19 de los 24 kilómetros previstos. La meta se mantiene en iniciar la marcha blanca en septiembre de 2027 y la operación comercial en marzo de 2028, mientras se refuerzan los frentes de acabados y redes de las estaciones. La familia de Blanca Pardo, adulta mayor de 72 años que fue abusada sexualmente y murió en Nariño, pidió resultados en la investigación. Jenny Pardo, hija de la víctima, relató que su madre fue encontrada gravemente herida en la vereda Plazuelas, en San Bernardo, después de salir como acostumbraba hacia un terreno de la familia. Un mes después de su muerte, aseguró que no hay capturados ni sospechosos identificados y pidió justicia para evitar que otra persona sea víctima de una agresión similar.

Jenny Pardo, hija de la víctima, relató que su madre fue encontrada gravemente herida en la vereda Plazuelas, en San Bernardo, después de salir como acostumbraba hacia un terreno de la familia. Un mes después de su muerte, aseguró que no hay capturados ni sospechosos identificados y pidió justicia para evitar que otra persona sea víctima de una agresión similar. Israel conmemoró tres años de los ataques del 7 de octubre de 2023, mientras avanza el restablecimiento de relaciones con Colombia. Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, señaló que la fecha continúa siendo un día de duelo y recuerdo para la sociedad israelí. Además, aseguró que las relaciones bilaterales se están fortaleciendo, confirmó una próxima visita del canciller colombiano a Israel y recordó que los colombianos pueden viajar nuevamente sin visa, mediante un registro digital previo.

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