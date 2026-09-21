Fiscalía indaga campañas del Pacto Histórico: 21 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 21 de septiembre de 2026:



Jaisson Carreño, gerente de Regiones de la Gobernación de Boyacá, explicó que más de 400 integrantes de organismos de socorro trabajaban para contener los incendios de Villa de Leyva y que tres helicópteros apoyaban las labores. También señaló que se solicitó una aeronave AT-802 para intervenir las zonas más altas y que la expectativa es alcanzar entre un 90 % y 100 % de control durante la tarde o la noche, dependiendo del clima.

También señaló que se solicitó una aeronave AT-802 para intervenir las zonas más altas y que la expectativa es alcanzar entre un 90 % y 100 % de control durante la tarde o la noche, dependiendo del clima. José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, Norte de Santander, se refirió al temor que han generado los ataques con drones atribuidos al ELN . Aseguró que algunas familias cercanas a la estación de Policía abandonaron sus viviendas y relató que habitantes incluso se refugian debajo de las camas ante el temor de que los explosivos caigan sobre sus casas.

. Aseguró que algunas familias cercanas a la estación de Policía abandonaron sus viviendas y relató que habitantes incluso se refugian debajo de las camas ante el temor de que los explosivos caigan sobre sus casas. Guardias de seguridad de TransMilenio realizaron un plantón para exigir mayores garantías después del asesinato de Cristian Garzón . Algunos trabajadores denunciaron haber sufrido ataques con armas blancas mientras intentaban impedir la evasión del pasaje y cuestionaron que los elementos de protección que utilizan no son suficientes.

. Algunos trabajadores denunciaron haber sufrido ataques con armas blancas mientras intentaban impedir la evasión del pasaje y cuestionaron que los elementos de protección que utilizan no son suficientes. La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico de 2025. Las diligencias quedaron programadas para el 23 y 24 de septiembre y buscan establecer si la información reportada sobre gastos, créditos y aportes corresponde con la realidad financiera de las campañas.

Las diligencias quedaron programadas para el 23 y 24 de septiembre y buscan establecer si la información reportada sobre gastos, créditos y aportes corresponde con la realidad financiera de las campañas. Avariano Ojeda, cantante venezolano, contó cómo un encuentro con un policía en Pereira terminó convirtiéndose en un momento musical. El artista pensó inicialmente que el uniformado iba a decomisarle el parlante con el que trabaja en las calles, pero terminó acompañándolo mientras cantaba. Ojeda aseguró que sale diariamente a buscar su sustento y a llevar música a los habitantes de Pereira, especialmente después del terremoto.

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