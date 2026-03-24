Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez': 24 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de marzo de 2026:
- Colombia está de luto: 70 muertos deja el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana.
- El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció desde Cartagena sobre el accidente de la Fuerza Aérea Colombiana.
- La Fiscalía y la Policía ordenaron la captura de siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos 'Iván Márquez', por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
- La Fiscalía abrió una investigación tras la denuncia de Caracol Televisión por presuntos casos de acoso sexual que involucran a dos de sus periodistas presentadores.
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