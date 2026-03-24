Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez': 24 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de marzo de 2026:



Colombia está de luto: 70 muertos deja el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció desde Cartagena sobre el accidente de la Fuerza Aérea Colombiana.

sobre el accidente de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fiscalía y la Policía ordenaron la captura de siete cabecillas de la Segunda Marquetalia , entre ellos 'Iván Márquez', por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

, entre ellos 'Iván Márquez', por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía abrió una investigación tras la denuncia de Caracol Televisión por presuntos casos de acoso sexual que involucran a dos de sus periodistas presentadores.

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