Gobierno cuestiona Acuerdo de Paz ante la ONU: 30 octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 30 de octubre de 2026:



El Gobierno cuestionó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el Acuerdo de Paz de 2016 sea considerado un modelo para el mundo . El embajador Mauricio Gaona sostuvo que, diez años después de la firma, Colombia continúa enfrentando asesinatos, secuestros, extorsiones y reclutamiento de menores. Pese a las críticas, el Consejo de Seguridad renovó por unanimidad la misión de verificación de la ONU en Colombia hasta octubre de 2027, aunque con funciones más limitadas.

. El embajador Mauricio Gaona sostuvo que, diez años después de la firma, Colombia continúa enfrentando asesinatos, secuestros, extorsiones y reclutamiento de menores. Pese a las críticas, el Consejo de Seguridad renovó por unanimidad la misión de verificación de la ONU en Colombia hasta octubre de 2027, aunque con funciones más limitadas. La ley de rescate fiscal propone cambios en el IVA, los aportes a salud y el impuesto de renta para enfrentar el déficit fiscal del país . Entre las medidas planteadas está llevar al 19 % el IVA de algunos alimentos y productos que actualmente están excluidos o pagan una tarifa reducida, además de aumentar aportes mensuales a salud para personas con ingresos superiores a $3,5 millones. Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, advirtió que gravar alimentos, semillas, fertilizantes y otros insumos podría elevar los costos del campo y reducir el consumo.

. Entre las medidas planteadas está llevar al 19 % el IVA de algunos alimentos y productos que actualmente están excluidos o pagan una tarifa reducida, además de aumentar aportes mensuales a salud para personas con ingresos superiores a $3,5 millones. Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, advirtió que gravar alimentos, semillas, fertilizantes y otros insumos podría elevar los costos del campo y reducir el consumo. El desempleo en Colombia bajó al 8 % en septiembre, su nivel más bajo para ese mes desde 2018 . Según las cifras divulgadas por el DANE, durante el último año se crearon cerca de 320.000 puestos de trabajo y la población ocupada llegó a 24,2 millones de personas. Comercio, industria manufacturera y transporte estuvieron entre los sectores que más empleo generaron, mientras el agro perdió alrededor de 184.000 puestos.

. Según las cifras divulgadas por el DANE, durante el último año se crearon cerca de 320.000 puestos de trabajo y la población ocupada llegó a 24,2 millones de personas. Comercio, industria manufacturera y transporte estuvieron entre los sectores que más empleo generaron, mientras el agro perdió alrededor de 184.000 puestos. Estados Unidos prepara una agenda de alto nivel con Colombia que incluye visitas de altos funcionarios y ejercicios militares conjuntos . La agenda contempla la llegada del general Dan Caine, el secretario de Guerra, Pete Hegseth y del vicepresidente J. D. Vance, mientras más de 300 militares estadounidenses participan en entrenamientos en Tolemaida junto a uniformados colombianos. Las actividades se enfocan en cooperación militar, inteligencia, narcotráfico y nuevas amenazas, incluido el uso de drones.

. La agenda contempla la llegada del general Dan Caine, el secretario de Guerra, Pete Hegseth y del vicepresidente J. D. Vance, mientras más de 300 militares estadounidenses participan en entrenamientos en Tolemaida junto a uniformados colombianos. Las actividades se enfocan en cooperación militar, inteligencia, narcotráfico y nuevas amenazas, incluido el uso de drones. Una donación de más de US$45 millones de Naciones Unidas permitirá fortalecer la protección de las fuentes de agua de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca . Los recursos estarán destinados a recuperar ecosistemas estratégicos y fortalecer acueductos rurales, en medio de las medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y mejorar la seguridad hídrica de la región.

. Los recursos estarán destinados a recuperar ecosistemas estratégicos y fortalecer acueductos rurales, en medio de las medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y mejorar la seguridad hídrica de la región. Bogotá declaró alerta amarilla hospitalaria durante el puente de Halloween para preparar la red de urgencias ante un posible aumento de pacientes. Gloria García, directora de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud, explicó que 83 servicios de urgencias deben activar planes de contingencia, disponer de personal, medicamentos e insumos y prepararse para casos relacionados con intoxicaciones, riñas y siniestros viales. La alerta estará vigente desde este viernes a las 6:00 p. m. hasta el 2 de noviembre a las 6:00 a. m.

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