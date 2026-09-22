Gobierno decretará emergencia por El Niño: 22 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 22 de septiembre de 2026:



Santa Marta comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad tras las alteraciones de orden público relacionadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada . La tensión se produjo después del operativo en el que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de la organización. Los bloqueos también afectaron la movilidad entre Magdalena y La Guajira, mientras colegios y sedes del Sena suspendieron actividades.

. La tensión se produjo después del operativo en el que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de la organización. Los bloqueos también afectaron la movilidad entre Magdalena y La Guajira, mientras colegios y sedes del Sena suspendieron actividades. El incendio forestal de Villa de Leyva alcanzó el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Desde el puesto de mando unificado se estimó que cerca del 10 % del santuario ya tenía algún grado de afectación, mientras el ministro del Interior habló de unas 800 hectáreas quemadas en medio de la emergencia. Las condiciones climáticas provocaron además la reactivación de varios focos.

Desde el puesto de mando unificado se estimó que cerca del 10 % del santuario ya tenía algún grado de afectación, mientras el ministro del Interior habló de unas 800 hectáreas quemadas en medio de la emergencia. Las condiciones climáticas provocaron además la reactivación de varios focos. Cerca de 1,8 millones de clientes de Afinia podrían enfrentar una limitación del suministro de energía si la compañía no logra ponerse al día con obligaciones pendientes. El proceso se originó por facturas de agosto que debían pagarse el 17 de septiembre y la fecha límite señalada durante el programa sería aproximadamente el 14 de octubre. Por ahora, la empresa todavía tiene margen para gestionar los recursos y evitar afectaciones a los usuarios.

El proceso se originó por facturas de agosto que debían pagarse el 17 de septiembre y la fecha límite señalada durante el programa sería aproximadamente el 14 de octubre. Por ahora, la empresa todavía tiene margen para gestionar los recursos y evitar afectaciones a los usuarios. Usuarios del norte y occidente de Bogotá, además de Chía y Cajicá, podrían notar cambios temporales en el color del agua hasta comienzos de octubre. El Acueducto aseguró que el agua continúa siendo potable y puede utilizarse normalmente. Si presenta coloración, la recomendación es dejarla correr hasta que vuelva a verse transparente y revisar su aspecto antes de lavar ropa blanca. Los cambios podrían presentarse hasta el 2 de octubre.

El Acueducto aseguró que el agua continúa siendo potable y puede utilizarse normalmente. Si presenta coloración, la recomendación es dejarla correr hasta que vuelva a verse transparente y revisar su aspecto antes de lavar ropa blanca. Los cambios podrían presentarse hasta el 2 de octubre. El Gobierno anunció que prevé declarar el próximo lunes una emergencia económica por el fenómeno de El Niño. El ministro de Agricultura explicó que la medida permitiría adoptar acciones rápidas, entre ellas facilitar alivios financieros para sectores afectados.

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