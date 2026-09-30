Gobierno no subirá edad de pensión de mujeres: 30 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 30 de septiembre de 2026:



El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habló sobre la propuesta de militarizar algunas zonas de la capital y explicó que el apoyo de las Fuerzas Militares ya existe, pero como acompañamiento a la Policía y no como reemplazo de sus funciones. Restrepo señaló que la seguridad ciudadana sigue bajo responsabilidad de la Policía Nacional y destacó el trabajo conjunto con el Ejército en zonas donde se requiere presencia territorial.

y explicó que el apoyo de las Fuerzas Militares ya existe, pero como acompañamiento a la Policía y no como reemplazo de sus funciones. Restrepo señaló que la seguridad ciudadana sigue bajo responsabilidad de la Policía Nacional y destacó el trabajo conjunto con el Ejército en zonas donde se requiere presencia territorial. Nueve policías resultaron heridos tras un ataque con más de 20 drones cargados con explosivos en la vía Panamericana, en el sector de Tunía, Cauca . La Cámara de Comercio del Cauca pidió acompañamiento del Gobierno ante la importancia de este corredor para el transporte de mercancías y el abastecimiento de la región. Además, en Nóvita, Chocó, otro ataque con drones contra una estación de Policía dejó daños en la infraestructura, pero ningún uniformado herido.

. La Cámara de Comercio del Cauca pidió acompañamiento del Gobierno ante la importancia de este corredor para el transporte de mercancías y el abastecimiento de la región. Además, en Nóvita, Chocó, otro ataque con drones contra una estación de Policía dejó daños en la infraestructura, pero ningún uniformado herido. Continúa la investigación por el asesinato de John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, exalcalde de Yopal . Las autoridades capturaron a un adolescente de 17 años señalado de participar en el ataque y buscan establecer quién estaría detrás del homicidio y si hubo más personas involucradas.

. Las autoridades capturaron a un adolescente de 17 años señalado de participar en el ataque y buscan establecer quién estaría detrás del homicidio y si hubo más personas involucradas. El Gobierno anunció que no impulsará por ahora un proyecto para igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres . La discusión surgió luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia planteara analizar un eventual aumento de la edad de jubilación de las mujeres de 57 a 62 años, mientras el Ejecutivo señaló que su prioridad es implementar la reforma pensional vigente.

. La discusión surgió luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia planteara analizar un eventual aumento de la edad de jubilación de las mujeres de 57 a 62 años, mientras el Ejecutivo señaló que su prioridad es implementar la reforma pensional vigente. El Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia y quedó en 12,25 %. La decisión puede impactar el costo de nuevos créditos y estuvo relacionada con las preocupaciones del Emisor sobre la inflación y factores como el fenómeno de El Niño.

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