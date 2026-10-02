Gobierno prepara créditos para EPS: 2 de octubre de 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 2 de octubre de 2026:



El Consejo de Estado cerró la etapa de pruebas en el proceso que estudia la legalidad del decreto que fijó en 23 % el aumento del salario mínimo para 2026 . El tribunal también acumuló dos nuevas demandas y rechazó las excepciones planteadas por el Ministerio del Trabajo y el Dapre. Ahora las partes tienen diez días para presentar sus alegatos finales y posteriormente el Ministerio Público deberá entregar su concepto. El proceso deberá definir si el Gobierno cumplió los criterios legales para establecer el incremento.

. El tribunal también acumuló dos nuevas demandas y rechazó las excepciones planteadas por el Ministerio del Trabajo y el Dapre. Ahora las partes tienen diez días para presentar sus alegatos finales y posteriormente el Ministerio Público deberá entregar su concepto. El proceso deberá definir si el Gobierno cumplió los criterios legales para establecer el incremento. César Giraldo, codirector del Banco de la República, habló sobre las tasas y la situación fiscal y explicó que la tasa de interés pasó de 9,25 % al cierre de 2025 a 12,25 % en 2026, un aumento de 300 puntos básicos . Según Giraldo, la inflación no ha cedido porque el problema estaría más relacionado con restricciones de oferta que con un exceso de demanda, por lo que considera incierto cuándo podrían comenzar a bajar las tasas. También cuestionó el escenario fiscal al señalar que, si se aprueba el presupuesto planteado, el déficit del próximo año podría llegar al 9,4 % del PIB, con necesidades de financiación cercanas a $260 billones.

. Según Giraldo, la inflación no ha cedido porque el problema estaría más relacionado con restricciones de oferta que con un exceso de demanda, por lo que considera incierto cuándo podrían comenzar a bajar las tasas. También cuestionó el escenario fiscal al señalar que, si se aprueba el presupuesto planteado, el déficit del próximo año podría llegar al 9,4 % del PIB, con necesidades de financiación cercanas a $260 billones. El Gobierno prepara una línea de crédito para que las EPS paguen las deudas que tienen con hospitales, clínicas y proveedores. Los recursos serían administrados por la Adres y girados directamente a los acreedores una vez se compruebe y concilie la existencia de las obligaciones. Las EPS tendrían aproximadamente 24 meses para devolver los recursos a la entidad.

Los recursos serían administrados por la Adres y girados directamente a los acreedores una vez se compruebe y concilie la existencia de las obligaciones. Las EPS tendrían aproximadamente 24 meses para devolver los recursos a la entidad. Colombia dejó de recibir cerca de 100 millones de dólares para atender el terremoto del 10 de agosto por no renovar el seguro que tenía con el Banco Mundial . El país contó hasta 2021 con un seguro contra terremotos que podía entregar hasta 400 millones de dólares, dependiendo de la magnitud y los daños de una emergencia. El Gobierno decidió no continuar con ese producto y, según el viceministro de Hacienda, Andrés Quevedo, las estimaciones indican que la póliza habría permitido recibir unos 100 millones de dólares para atender los efectos del terremoto. Actualmente, Colombia ha recurrido a créditos y otras fuentes de financiación para responder a la emergencia.

. El país contó hasta 2021 con un seguro contra terremotos que podía entregar hasta 400 millones de dólares, dependiendo de la magnitud y los daños de una emergencia. El Gobierno decidió no continuar con ese producto y, según el viceministro de Hacienda, Andrés Quevedo, las estimaciones indican que la póliza habría permitido recibir unos 100 millones de dólares para atender los efectos del terremoto. Actualmente, Colombia ha recurrido a créditos y otras fuentes de financiación para responder a la emergencia. La relación de los adolescentes con el celular genera preocupación por el riesgo de dependencia y adicción. Mientras el teléfono se convirtió en una herramienta para estudiar, trabajar, comunicarse y entretenerse, también existe preocupación por el tiempo de uso y la dificultad que algunas personas tienen para desconectarse.

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