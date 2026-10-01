Gobierno reversa aumento de gasolina: 1 de octubre de 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 1 de octubre de 2026:



Un nuevo ataque con drones fue reportado contra la estación de Policía de Santa Rita de Iró, Chocó, en lo que sería el tercer ataque de este tipo registrado en los últimos días contra instalaciones de la fuerza pública en el departamento . De acuerdo con la información preliminar, os artefactos fueron utilizados para atacar la estación, aunque no se reportaron policías heridos. Las autoridades adelantan la verificación de lo ocurrido para establecer las características del ataque y determinar quiénes estarían detrás de esta nueva acción.

. De acuerdo con la información preliminar, os artefactos fueron utilizados para atacar la estación, aunque no se reportaron policías heridos. Las autoridades adelantan la verificación de lo ocurrido para establecer las características del ataque y determinar quiénes estarían detrás de esta nueva acción. Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la ANDI después de 13 años al frente del gremio empresarial . Su salida se produjo en medio de las diferencias que había mantenido con el Gobierno y generó reacciones desde distintos sectores políticos. El exministro Edwin Palma destacó la relación que mantuvo con Mac Master pese a las diferencias sobre la reforma laboral, mientras congresistas del Centro Democrático reconocieron su gestión y el diálogo que sostuvo con el sector empresarial.

. Su salida se produjo en medio de las diferencias que había mantenido con el Gobierno y generó reacciones desde distintos sectores políticos. El exministro Edwin Palma destacó la relación que mantuvo con Mac Master pese a las diferencias sobre la reforma laboral, mientras congresistas del Centro Democrático reconocieron su gestión y el diálogo que sostuvo con el sector empresarial. El Gobierno ordenó reversar el aumento de $46 en el precio de la gasolina para octubre . La instrucción fue dada por el presidente a la ministra de Minas después de que se conociera el incremento. El precio promedio en las 13 principales ciudades quedó en $15.933 por galón, mientras se expiden las resoluciones necesarias para aplicar nuevamente la tarifa.

. La instrucción fue dada por el presidente a la ministra de Minas después de que se conociera el incremento. El precio promedio en las 13 principales ciudades quedó en $15.933 por galón, mientras se expiden las resoluciones necesarias para aplicar nuevamente la tarifa. Luis Felipe Quintero Suárez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, habló sobre la nueva agenda para impulsar las inversiones y el comercio entre Colombia y Venezuela. Señaló que existen oportunidades para empresas colombianas en sectores como petróleo, gas, minería, energía, manufactura, autopartes, turismo y servicios, y explicó que la Cámara trabaja con el Gobierno en una hoja de ruta para promover inversiones cruzadas. También anunció un encuentro binacional en Cúcuta para el 14 y 15 de octubre y la denominada “ Milagro Week ”, enfocada en acercar a empresarios de ambos países.

Señaló que existen oportunidades para empresas colombianas en sectores como petróleo, gas, minería, energía, manufactura, autopartes, turismo y servicios, y explicó que la Cámara trabaja con el Gobierno en una hoja de ruta para promover inversiones cruzadas. También anunció un encuentro binacional en Cúcuta para el 14 y 15 de octubre y la denominada “ ”, enfocada en acercar a empresarios de ambos países. Cancelar los planes de telefonía celular será más fácil luego de nuevas medidas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Los operadores deberán eliminar las transferencias entre áreas, las ofertas de retención y los requisitos adicionales durante el trámite de cancelación. También tendrán que habilitar canales digitales visibles las 24 horas y, para las empresas con más de 30.000 clientes, un chatbot para gestionar estas solicitudes. Los usuarios deberán radicar la cancelación al menos tres días hábiles antes de la fecha de corte para evitar cobros adicionales.

. Los operadores deberán eliminar las transferencias entre áreas, las ofertas de retención y los requisitos adicionales durante el trámite de cancelación. También tendrán que habilitar canales digitales visibles las 24 horas y, para las empresas con más de 30.000 clientes, un chatbot para gestionar estas solicitudes. Los usuarios deberán radicar la cancelación al menos tres días hábiles antes de la fecha de corte para evitar cobros adicionales. Los vehículos híbridos y eléctricos superaron por primera vez la mitad de las ventas de carros nuevos en Colombia durante septiembre. En total se matricularon 33.835 vehículos nuevos, un crecimiento de 36,1 % frente al mismo mes de 2025. Los híbridos y eléctricos representaron el 50,7 % de las ventas, mientras que los vehículos eléctricos alcanzaron 5.895 matrículas, un aumento del 217 % frente a septiembre del año pasado.

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