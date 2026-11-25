Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 25 de noviembre de 2026:



Las primeras estimaciones apuntan a que el salario mínimo de 2027 podría aumentar alrededor del 8 % . La expectativa está puesta en la publicación del dato de productividad por parte del DANE, que Corficolombiana estima en 1,2 %, mientras las proyecciones del Banco de la República indican que la inflación podría cerrar el año cerca del 7 %. Ambas cifras serán fundamentales para las negociaciones entre empresarios, trabajadores y Gobierno.

. La expectativa está puesta en la publicación del dato de productividad por parte del DANE, que Corficolombiana estima en 1,2 %, mientras las proyecciones del Banco de la República indican que la inflación podría cerrar el año cerca del 7 %. Ambas cifras serán fundamentales para las negociaciones entre empresarios, trabajadores y Gobierno. La crisis de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena terminó con la liberación de las 87 personas que permanecieron secuestradas . De acuerdo con el balance oficial 11 víctimas fueron liberadas inicialmente y otras 76 fueron rescatadas mediante una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares. Las autoridades avanzan en la judicialización de los presuntos responsables y en la investigación de lo ocurrido.

. De acuerdo con el balance oficial 11 víctimas fueron liberadas inicialmente y otras 76 fueron rescatadas mediante una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares. Las autoridades avanzan en la judicialización de los presuntos responsables y en la investigación de lo ocurrido. Un atentado contra la infraestructura eléctrica en Nariño dejó sin energía a cientos de miles de personas en cinco departamentos del sur del país . Según XM, Putumayo era el departamento más afectado, con apenas el 21,9 % de su demanda atendida, seguido de Caquetá con el 37,5 %. Las autoridades priorizan el suministro para hospitales, instituciones educativas y entidades públicas, mientras avanzan las labores de recuperación.

. Según XM, Putumayo era el departamento más afectado, con apenas el 21,9 % de su demanda atendida, seguido de Caquetá con el 37,5 %. Las autoridades priorizan el suministro para hospitales, instituciones educativas y entidades públicas, mientras avanzan las labores de recuperación. La Contraloría declaró responsables fiscales a Olmedo López y Sneyder Pinilla por los sobrecostos en la adquisición de carrotanques para La Guajira . El organismo de control confirmó que los fallos se encuentran en firme y que, en menos de 15 días, logró recuperar más de $7.000 millones de los recursos públicos comprometidos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

. El organismo de control confirmó que los fallos se encuentran en firme y que, en menos de 15 días, logró recuperar más de $7.000 millones de los recursos públicos comprometidos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda contra el Estado colombiano relacionada con la toma del Palacio de Justicia en 1985 . El caso está centrado en la falta de investigación y sanción de los máximos responsables del M-19 por la muerte de tres integrantes de la fuerza pública. La decisión se conoce 41 años después de los hechos y representa un nuevo paso en la búsqueda de justicia por parte de sus familiares.

. El caso está centrado en la falta de investigación y sanción de los máximos responsables del M-19 por la muerte de tres integrantes de la fuerza pública. La decisión se conoce 41 años después de los hechos y representa un nuevo paso en la búsqueda de justicia por parte de sus familiares. Cada vez más jóvenes colombianos están optando por la vasectomía como método de planificación familiar. Según cifras de Profamilia, entre enero y septiembre de 2026 se realizaron 13.200 procedimientos, un incremento del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. El 15,9 % de quienes accedieron a este método tiene entre 18 y 28 años, mientras Antioquia y la región Caribe concentran el 45,8 % de los procedimientos.

Según cifras de Profamilia, entre enero y septiembre de 2026 se realizaron 13.200 procedimientos, un incremento del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. El 15,9 % de quienes accedieron a este método tiene entre 18 y 28 años, mientras Antioquia y la región Caribe concentran el 45,8 % de los procedimientos. Golpes, amenazas y agresiones psicológicas hicieron parte de lo que vivieron los rehenes durante el secuestro en el Éxito de Cartagena . Manuel Díaz, trabajador de uno de los establecimientos comerciales y víctima de la toma de rehenes, relató los momentos de angustia que enfrentó junto a sus compañeros. Contó que los delincuentes consumieron licor durante el secuestro e incluso les ofrecieron bebidas alcohólicas. Aunque logró regresar con su familia, reconoció que todavía enfrenta las consecuencias psicológicas de lo ocurrido y pidió que se haga justicia.

. Manuel Díaz, trabajador de uno de los establecimientos comerciales y víctima de la toma de rehenes, relató los momentos de angustia que enfrentó junto a sus compañeros. Contó que los delincuentes consumieron licor durante el secuestro e incluso les ofrecieron bebidas alcohólicas. Aunque logró regresar con su familia, reconoció que todavía enfrenta las consecuencias psicológicas de lo ocurrido y pidió que se haga justicia. Las altas temperaturas en la región Caribe, donde la sensación térmica supera los 40 grados, están generando complicaciones de salud entre sus habitantes. Ubaldo Padilla Palacio, director médico de la Clínica Portoazul Auna, explicó que las personas con diabetes, hipertensión, los niños y los adultos mayores son especialmente vulnerables. Advirtió que síntomas como dolor de cabeza persistente, mareos, pérdida del conocimiento y dolor en el pecho requieren atención médica. De cara a las vacaciones de fin de año, recomendó consultar las temperaturas de los destinos, mantener una hidratación constante y protegerse de la exposición solar.

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