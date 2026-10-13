Indagan denuncias de Eva Ferrer contra Alcocer: 13 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 13 de octubre de 2026:



La Procuraduría abrió una indagación preliminar para establecer si son ciertas las denuncias de Eva Ferrer contra la exprimera dama Verónica Alcocer . El Ministerio Público ordenó inspecciones al Dapre y a CATAM para revisar viajes, aeronaves, tripulaciones y controles de seguridad relacionados con desplazamientos a Venezuela. Ferrer también está citada a declarar ante la Fiscalía por señalamientos sobre presunto transporte de dinero, armas y drogas en vuelos oficiales, hechos que hasta ahora permanecen bajo investigación.

. El Ministerio Público ordenó inspecciones al Dapre y a CATAM para revisar viajes, aeronaves, tripulaciones y controles de seguridad relacionados con desplazamientos a Venezuela. Ferrer también está citada a declarar ante la Fiscalía por señalamientos sobre presunto transporte de dinero, armas y drogas en vuelos oficiales, hechos que hasta ahora permanecen bajo investigación. La situación de orden público volvió a agravarse en Cauca, con ataques de las disidencias de las Farc en varios municipios . La estación de Policía de Silvia fue atacada a disparos en pleno día de mercado, mientras horas antes un carro bomba destruyó un peaje en la vía Panamericana y dejó 11 personas heridas. También se reportaron acciones en Toribío, Cajibío y La Vega, mientras algunas comunidades manifestaron temor y la posibilidad de abandonar sus viviendas.

. La estación de Policía de Silvia fue atacada a disparos en pleno día de mercado, mientras horas antes un carro bomba destruyó un peaje en la vía Panamericana y dejó 11 personas heridas. También se reportaron acciones en Toribío, Cajibío y La Vega, mientras algunas comunidades manifestaron temor y la posibilidad de abandonar sus viviendas. Google y el Gobierno anunciaron una alianza para ampliar la formación en inteligencia artificial y herramientas digitales en Colombia. Linda Patiño, gerente de comunicaciones de Google Colombia, explicó que se entregarán 15.000 becas, además de hasta siete millones de licencias de Google Workspace for Education para colegios públicos durante los próximos cuatro años. Las becas están disponibles a mayores de 18 años, no requieren título o conocimientos previos y tendrán especial prioridad para habitantes de territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Linda Patiño, gerente de comunicaciones de Google Colombia, explicó que se entregarán 15.000 becas, además de hasta siete millones de licencias de Google Workspace for Education para colegios públicos durante los próximos cuatro años. Las becas están disponibles a mayores de 18 años, no requieren título o conocimientos previos y tendrán especial prioridad para habitantes de territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. El gerente del Banco de la República advirtió que la inflación seguirá por encima de la meta y cuestionó el manejo fiscal del gobierno anterior. Leonardo Villar aseguró ante el Congreso que el país completará cinco años consecutivos con una inflación superior al objetivo del 3 % y señaló entre las causas la difícil situación fiscal y el fuerte aumento del salario mínimo. También informó que las reservas internacionales llegaron a US$67.800 millones y que las utilidades del Banco podrían cerrar 2026 en unos $8,5 billones.

Leonardo Villar aseguró ante el Congreso que el país completará cinco años consecutivos con una inflación superior al objetivo del 3 % y señaló entre las causas la difícil situación fiscal y el fuerte aumento del salario mínimo. También informó que las reservas internacionales llegaron a US$67.800 millones y que las utilidades del Banco podrían cerrar 2026 en unos $8,5 billones. Rock al Parque cerró su edición de 30 años con una asistencia histórica de más de 500.000 personas durante los tres días del festival . Edison Moreno, gerente de música de Idartes, aseguró que no se presentaron hechos graves pese a la masiva afluencia, pero reconoció inconvenientes en las salidas y que los puntos de acceso al agua fueron insuficientes para la cantidad de asistentes. Idartes evaluará estos aspectos para mejorar futuras ediciones del festival.

. Edison Moreno, gerente de música de Idartes, aseguró que no se presentaron hechos graves pese a la masiva afluencia, pero reconoció inconvenientes en las salidas y que los puntos de acceso al agua fueron insuficientes para la cantidad de asistentes. Idartes evaluará estos aspectos para mejorar futuras ediciones del festival. La Defensoría del Pueblo alertó que algunos menores de edad en el Pacífico colombiano están llegando a autolesionarse para evitar ser reclutados por grupos armados. La entidad señaló que otras familias están optando por sacar a sus hijos de las comunidades ante el riesgo de reclutamiento, una situación que está dejando territorios con cada vez menos jóvenes. La problemática se suma al aumento de intentos de suicidio y otros problemas de salud mental asociados a la exposición a la violencia armada.

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