Inflación llega a 6,29% y golpea el bolsillo: 8 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 8 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 8 de octubre de 2026:
- La Fiscalía de Nueva York presentó un nuevo cargo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura. La acusación recoge presuntos episodios de violencia contra detenidos entre 1999 y 2025 y señala que Maduro habría supervisado personalmente algunos de estos hechos. Uno de los casos descritos menciona a un exmilitar venezolano que habría sido trasladado a un campamento de las Farc en territorio colombiano y sometido a torturas.
- El aumento de la inflación y del salario mínimo está encareciendo los servicios de vigilancia y las administraciones en conjuntos residenciales. Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, explicó que más del 80 % del costo del sector corresponde a mano de obra y que los incrementos también afectan uniformes, equipos, vehículos y otros insumos. Advirtió además que algunos conjuntos han reducido servicios legales de vigilancia o han migrado hacia esquemas informales, aunque descartó por ahora un escenario de despidos masivos.
- La inflación llegó al 6,29 % y el aumento en el precio de los alimentos ya se siente en varias ciudades del país. La carne de res registra incrementos cercanos al 14 %, mientras productos como la papa, el tomate, el lulo y algunas frutas también se han encarecido. En Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga consumidores y comerciantes reportaron cambios en sus compras y la búsqueda de alternativas más económicas para hacer rendir el mercado.
- Los bicitaxistas de Soacha tendrán hasta el 31 de octubre para adecuar sus vehículos a las condiciones exigidas para operar. El general (r) Carlos Rojas, secretario de Gobierno de Soacha, aseguró que la administración no busca quitarles su fuente de trabajo, sino avanzar en su formalización y mejorar las condiciones de seguridad. También explicó que los vehículos deberán cumplir requisitos de dimensiones, capacidad, frenos, cinturones, iluminación y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.
- El nuevo cobro a la carga que se moviliza por Buenaventura generó rechazo del Gobierno y de los principales gremios del país. La Alcaldía estableció una tarifa de $4.235 por cada tonelada, que podría representar más de $8.000 millones mensuales adicionales para importadores y exportadores. Empresarios del Valle pidieron derogar la medida al advertir que podría encarecer el comercio exterior y terminar trasladando mayores costos a los hogares colombianos.
- El Gobierno espera estabilizar el sistema de salud antes de terminar 2026 y anunció un nuevo balance de su plan de choque para el 9 de octubre. La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que sigue aumentando el número de pacientes que requieren medicamentos y procedimientos, por lo que se mantendrá una mesa permanente de seguimiento con la Adres y la Superintendencia de Salud. El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos pendientes y aliviar la presión sobre los casos más urgentes.
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