Inflación llega a 6,29% y golpea el bolsillo: 8 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 8 de octubre de 2026:



La Fiscalía de Nueva York presentó un nuevo cargo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura . La acusación recoge presuntos episodios de violencia contra detenidos entre 1999 y 2025 y señala que Maduro habría supervisado personalmente algunos de estos hechos. Uno de los casos descritos menciona a un exmilitar venezolano que habría sido trasladado a un campamento de las Farc en territorio colombiano y sometido a torturas.

. La acusación recoge presuntos episodios de violencia contra detenidos entre 1999 y 2025 y señala que Maduro habría supervisado personalmente algunos de estos hechos. Uno de los casos descritos menciona a un exmilitar venezolano que habría sido trasladado a un campamento de las Farc en territorio colombiano y sometido a torturas. El aumento de la inflación y del salario mínimo está encareciendo los servicios de vigilancia y las administraciones en conjuntos residenciales . Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, explicó que más del 80 % del costo del sector corresponde a mano de obra y que los incrementos también afectan uniformes, equipos, vehículos y otros insumos. Advirtió además que algunos conjuntos han reducido servicios legales de vigilancia o han migrado hacia esquemas informales, aunque descartó por ahora un escenario de despidos masivos.

. Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, explicó que más del 80 % del costo del sector corresponde a mano de obra y que los incrementos también afectan uniformes, equipos, vehículos y otros insumos. Advirtió además que algunos conjuntos han reducido servicios legales de vigilancia o han migrado hacia esquemas informales, aunque descartó por ahora un escenario de despidos masivos. La inflación llegó al 6,29 % y el aumento en el precio de los alimentos ya se siente en varias ciudades del país . La carne de res registra incrementos cercanos al 14 %, mientras productos como la papa, el tomate, el lulo y algunas frutas también se han encarecido. En Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga consumidores y comerciantes reportaron cambios en sus compras y la búsqueda de alternativas más económicas para hacer rendir el mercado.

. La carne de res registra incrementos cercanos al 14 %, mientras productos como la papa, el tomate, el lulo y algunas frutas también se han encarecido. En Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga consumidores y comerciantes reportaron cambios en sus compras y la búsqueda de alternativas más económicas para hacer rendir el mercado. Los bicitaxistas de Soacha tendrán hasta el 31 de octubre para adecuar sus vehículos a las condiciones exigidas para operar . El general (r) Carlos Rojas, secretario de Gobierno de Soacha, aseguró que la administración no busca quitarles su fuente de trabajo, sino avanzar en su formalización y mejorar las condiciones de seguridad. También explicó que los vehículos deberán cumplir requisitos de dimensiones, capacidad, frenos, cinturones, iluminación y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

. El general (r) Carlos Rojas, secretario de Gobierno de Soacha, aseguró que la administración no busca quitarles su fuente de trabajo, sino avanzar en su formalización y mejorar las condiciones de seguridad. También explicó que los vehículos deberán cumplir requisitos de dimensiones, capacidad, frenos, cinturones, iluminación y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. El nuevo cobro a la carga que se moviliza por Buenaventura generó rechazo del Gobierno y de los principales gremios del país. La Alcaldía estableció una tarifa de $4.235 por cada tonelada, que podría representar más de $8.000 millones mensuales adicionales para importadores y exportadores. Empresarios del Valle pidieron derogar la medida al advertir que podría encarecer el comercio exterior y terminar trasladando mayores costos a los hogares colombianos.

La Alcaldía estableció una tarifa de $4.235 por cada tonelada, que podría representar más de $8.000 millones mensuales adicionales para importadores y exportadores. Empresarios del Valle pidieron derogar la medida al advertir que podría encarecer el comercio exterior y terminar trasladando mayores costos a los hogares colombianos. El Gobierno espera estabilizar el sistema de salud antes de terminar 2026 y anunció un nuevo balance de su plan de choque para el 9 de octubre. La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que sigue aumentando el número de pacientes que requieren medicamentos y procedimientos, por lo que se mantendrá una mesa permanente de seguimiento con la Adres y la Superintendencia de Salud. El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos pendientes y aliviar la presión sobre los casos más urgentes.

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