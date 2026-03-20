Operativo contra Andrés Calle en Montería: 20 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 20 de marzo de 2026:



En Montería, autoridades allanan un apartamento que pertenecería al expresidente de la Cámara Andrés Calle, donde presuntamente habría recibido mil millones de pesos en efectivo vinculados al Gobierno de Gustavo Petro.

Andrés Calle, donde presuntamente habría recibido mil millones de pesos en efectivo vinculados al Gobierno de Gustavo Petro. The New York Times reveló que fiscales en Nueva York adelantan una investigación preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con narcotraficantes.

preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con narcotraficantes. El expresidente de Hocol Luis Enrique Rojas emitió un comunicado en el que se perfila como testigo en la investigación por presunto tráfico de influencias contra Ricardo Roa.

emitió un comunicado en el que se perfila como testigo en la investigación por presunto tráfico de influencias contra Ricardo Roa. Continúan las afectaciones por inundaciones en Facatativá: más de 15 barrios siguen impactados tras el desbordamiento del río Botello, con más de 10.000 personas damnificadas.

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