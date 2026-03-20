Operativo contra Andrés Calle en Montería: 20 de marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 20 de marzo de 2026:
- En Montería, autoridades allanan un apartamento que pertenecería al expresidente de la Cámara Andrés Calle, donde presuntamente habría recibido mil millones de pesos en efectivo vinculados al Gobierno de Gustavo Petro.
- The New York Times reveló que fiscales en Nueva York adelantan una investigación preliminar sobre posibles vínculos del presidente Gustavo Petro con narcotraficantes.
- El expresidente de Hocol Luis Enrique Rojas emitió un comunicado en el que se perfila como testigo en la investigación por presunto tráfico de influencias contra Ricardo Roa.
- Continúan las afectaciones por inundaciones en Facatativá: más de 15 barrios siguen impactados tras el desbordamiento del río Botello, con más de 10.000 personas damnificadas.
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