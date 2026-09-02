¿Por qué salió Fabian Bustos de Millonarios?: 2 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



La salida de Fabián Bustos de Millonarios habría sido una decisión tomada por Gustavo Serpa, según información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, pese a que dentro del club existiría la intención de darle más tiempo al entrenador.

según información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, pese a que dentro del club existiría la intención de darle más tiempo al entrenador. Luego de la salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla por los recientes resultados en la Liga BetPlay, el director técnico contó en Blog Deportivo cómo fue ese último adiós, esa despedida, con sus dirigidos después de varios meses obteniendo victorias y levantando dos títulos.

con sus dirigidos después de varios meses obteniendo victorias y levantando dos títulos. Una insólita situación habría protagonizado un equipo arbitral del fútbol colombiano, cuyos integrantes se habrían molestado con la producción de televisión de un partido porque no habrían aparecido en pantalla en el momento que esperaban.