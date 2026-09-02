En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Consejo de seguridad
Polo Polo y María Fernanda Cabal
Alias 'Calarcá'
DT del Junior
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Por qué salió Fabian Bustos de Millonarios?: 2 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles.

Podcast Blog Deportivo
Podcast Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:

  • La salida de Fabián Bustos de Millonarios habría sido una decisión tomada por Gustavo Serpa, según información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, pese a que dentro del club existiría la intención de darle más tiempo al entrenador.
  • Luego de la salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla por los recientes resultados en la Liga BetPlay, el director técnico contó en Blog Deportivo cómo fue ese último adiós, esa despedida, con sus dirigidos después de varios meses obteniendo victorias y levantando dos títulos.
  • Una insólita situación habría protagonizado un equipo arbitral del fútbol colombiano, cuyos integrantes se habrían molestado con la producción de televisión de un partido porque no habrían aparecido en pantalla en el momento que esperaban.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad