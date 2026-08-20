Presidente anuncia nueva cúpula militar: 20 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 20 de agosto de 2026:



Cali ya registra 15.000 familias damnificadas por el terremoto . Naciones Unidas llegó a la ciudad para apoyar el proceso de reconstrucción, que podría tardar más de tres años.

. Naciones Unidas llegó a la ciudad para apoyar el proceso de reconstrucción, que podría tardar más de tres años. Chocó continúa como uno de los principales focos de la emergencia. La Armada trasladó cerca de 130 toneladas de ayuda humanitaria hacia ocho municipios del litoral Pacífico , donde cientos de viviendas resultaron destruidas o averiadas.

, donde cientos de viviendas resultaron destruidas o averiadas. Colombia y Estados Unidos comenzaron negociaciones para reducir los aranceles . El Gobierno busca avanzar en un acuerdo comercial recíproco para disminuir el gravamen del 12,5 % que actualmente afecta a la mayoría de productos colombianos.

. El Gobierno busca avanzar en un acuerdo comercial recíproco para disminuir el gravamen del 12,5 % que actualmente afecta a la mayoría de productos colombianos. El presidente Abelardo De La Espriella anunció la nueva cúpula militar. Erik Rodríguez Aparicio asumirá como Comandante General de las Fuerzas Militares y José Bertulfo Soto Sánchez estará al frente del Ejército, mientras que el general Carlos Carrasquilla Gómez será Jefe de Estado Mayor Conjunto. Además, la Fuerza Aeroespacial volverá a llamarse Fuerza Aérea (FAC) .

asumirá como Comandante General de las Fuerzas Militares y estará al frente del Ejército, mientras que el general será Jefe de Estado Mayor Conjunto. Además, la Fuerza Aeroespacial volverá a llamarse . Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Ayacucho, Perú. El sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se registró a 35 kilómetros al norte de Coracora. Las autoridades peruanas no reportaban inicialmente daños ni personas fallecidas, mientras en Colombia se descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica.

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