Presidente propone ‘Plan Marshall’ para Chocó: 14 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 14 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 14 de agosto de 2026:
- En Cali, los organismos de socorro ampliaron hasta este sábado a las 8:00 de la mañana la ventana de vida para continuar la búsqueda de posibles sobrevivientes en nueve edificios colapsados.
- La Dian suspendió los procesos de impuestos y aduanas en las zonas afectadas por el terremoto hasta que vuelvan a la normalidad.
- El presidente Abelardo De La Espriella anunció su intención de implementar un proyecto similar al 'Plan Marshall' para reconstruir el departamento del Chocó, una de las zonas más pobres y afectadas por el movimiento telúrico.
- La ONU emitió una alerta para Colombia luego del terremoto que tiene en luto al país advirtiendo que hacen falta recursos para atender a las víctimas y desplazados.
- El Gobierno presentó un plan de tres etapas para atender a las familias afectadas, que contempla atención inmediata, reparación de viviendas y una fase de reconstrucción a largo plazo de los municipios más golpeados.
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