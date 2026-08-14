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Presidente propone ‘Plan Marshall’ para Chocó: 14 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 14 de agosto de 2026:

  • En Cali, los organismos de socorro ampliaron hasta este sábado a las 8:00 de la mañana la ventana de vida para continuar la búsqueda de posibles sobrevivientes en nueve edificios colapsados.
  • La Dian suspendió los procesos de impuestos y aduanas en las zonas afectadas por el terremoto hasta que vuelvan a la normalidad.
  • El presidente Abelardo De La Espriella anunció su intención de implementar un proyecto similar al 'Plan Marshall' para reconstruir el departamento del Chocó, una de las zonas más pobres y afectadas por el movimiento telúrico.
  • La ONU emitió una alerta para Colombia luego del terremoto que tiene en luto al país advirtiendo que hacen falta recursos para atender a las víctimas y desplazados.
  • El Gobierno presentó un plan de tres etapas para atender a las familias afectadas, que contempla atención inmediata, reparación de viviendas y una fase de reconstrucción a largo plazo de los municipios más golpeados.

Escuche el programa completo aquí:

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