Presidente propone ‘Plan Marshall’ para Chocó: 14 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 14 de agosto de 2026:



En Cali, los organismos de socorro ampliaron hasta este sábado a las 8:00 de la mañana la ventana de vida para continuar la búsqueda de posibles sobrevivientes en nueve edificios colapsados.

la ventana de vida para continuar la búsqueda de posibles sobrevivientes en nueve edificios colapsados. La Dian suspendió los procesos de impuestos y aduanas en las zonas afectadas por el terremoto hasta que vuelvan a la normalidad.

en las zonas afectadas por el terremoto hasta que vuelvan a la normalidad. El presidente Abelardo De La Espriella anunció su intención de implementar un proyecto similar al 'Plan Marshall' para reconstruir el departamento del Chocó, una de las zonas más pobres y afectadas por el movimiento telúrico.

para reconstruir el departamento del Chocó, una de las zonas más pobres y afectadas por el movimiento telúrico. La ONU emitió una alerta para Colombia luego del terremoto que tiene en luto al país advirtiendo que hacen falta recursos para atender a las víctimas y desplazados .

. El Gobierno presentó un plan de tres etapas para atender a las familias afectadas, que contempla atención inmediata, reparación de viviendas y una fase de reconstrucción a largo plazo de los municipios más golpeados.

Escuche el programa completo aquí: