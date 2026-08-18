Reconstrucción costaría $30 billones: 18 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 18 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 18 de agosto de 2026:
- La reconstrucción de Cali tras el terremoto costaría cerca de $10 billones y tardaría unos tres años, según estimó el alcalde Alejandro Éder. En la ciudad están próximas a terminar las labores de búsqueda y rescate.
- El presidente Abelardo De La Espriella entregó a la Fiscalía ‘El libro de la verdad’, con más de 80 casos de presunta corrupción del gobierno de Gustavo Petro. La fiscal general anunció la creación de un equipo especial para investigar la información recibida.
- Inteligencia militar y de Policía estableció que el ELN estaría detrás del secuestro de tres uniformados de la Dijín en Norte de Santander, pese a que el vehículo en el que viajaban fue marcado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc.
- Fitch Ratings advirtió que Colombia cerraría 2026 con un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB, sin contar los costos de reconstrucción.
- Shakira anunció que ayudará a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y que, junto al filántropo Howard Graham Buffett, impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.
Escuche el programa completo aquí: