Reconstrucción costaría $30 billones: 18 de agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 18 de agosto de 2026:



La reconstrucción de Cali tras el terremoto costaría cerca de $10 billones y tardaría unos tres años , según estimó el alcalde Alejandro Éder. En la ciudad están próximas a terminar las labores de búsqueda y rescate.

, según estimó el alcalde Alejandro Éder. En la ciudad están próximas a terminar las labores de búsqueda y rescate. El presidente Abelardo De La Espriella entregó a la Fiscalía ‘El libro de la verdad’, con más de 80 casos de presunta corrupción del gobierno de Gustavo Petro . La fiscal general anunció la creación de un equipo especial para investigar la información recibida.

. La fiscal general anunció la creación de un equipo especial para investigar la información recibida. Inteligencia militar y de Policía estableció que el ELN estaría detrás del secuestro de tres uniformados de la Dijín en Norte de Santander , pese a que el vehículo en el que viajaban fue marcado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc.

, pese a que el vehículo en el que viajaban fue marcado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc. Fitch Ratings advirtió que Colombia cerraría 2026 con un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB , sin contar los costos de reconstrucción.

, sin contar los costos de reconstrucción. Shakira anunció que ayudará a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y que, junto al filántropo Howard Graham Buffett, impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

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