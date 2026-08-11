Rescatan a médica tras 16 horas bajo escombros: 11 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 11 de agosto de 2026:



Rescatan con vida a médica atrapada bajo los escombros en Cali . Diana Marcela Troncoso Escobar fue encontrada después de 16 horas de labores de búsqueda en el edificio Torres de Limonar; ya son siete personas rescatadas con vida en esa estructura.

. Diana Marcela Troncoso Escobar fue encontrada después de 16 horas de labores de búsqueda en el edificio Torres de Limonar; ya son siete personas rescatadas con vida en esa estructura. Continúan las labores de rescate en Cali, Pereira y Manizales tras el terremoto. En varias zonas permanecen personas atrapadas entre los escombros y organismos de socorro trabajan para ubicar sobrevivientes.

En varias zonas permanecen personas atrapadas entre los escombros y organismos de socorro trabajan para ubicar sobrevivientes. El gerente del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Ovidio Garrido, aseguró que el servicio de urgencias tiene una sobreocupación del 245,2 % y pidió apoyo con medicamentos, insumos médicos y sangre para atender la emergencia.

aseguró que el servicio de urgencias tiene una sobreocupación del 245,2 % y pidió apoyo con medicamentos, insumos médicos y sangre para atender la emergencia. G obierno anunció alivios económicos para los afectados por el terremoto. El presidente Abelardo De La Espriella informó un alivio en servicios públicos por tres meses para damnificados de Risaralda, mientras Hacienda anunció medidas económicas para atender la emergencia.

El presidente Abelardo De La Espriella informó un alivio en servicios públicos por tres meses para damnificados de Risaralda, mientras Hacienda anunció medidas económicas para atender la emergencia. Medicina Legal reportó 165 cuerpos recibidos tras el terremoto. La entidad informó que 43 víctimas ya fueron identificadas y que los departamentos más afectados son Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Escuche el programa completo aquí: