Ruptura entre Gobierno y Banco de la República: 31 marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 31 de marzo de 2026:



Se desarrolla una fuerte tensión entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Por primera vez desde la creación del emisor como entidad independiente, el Gobierno nacional anunció la ruptura de relaciones con el Banco de la República.

Por primera vez desde la creación del emisor como entidad independiente, el Gobierno nacional anunció la ruptura de relaciones con el Banco de la República. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda , se pronunció sobre el anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República.

, se pronunció sobre el anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República. La Fiscalía decidió suspender las ordenes de captura en contra de 23 capos de grupos delincuenciales de Medellín.

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