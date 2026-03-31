Ruptura entre Gobierno y Banco de la República: 31 marzo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 31 de marzo de 2026:
- Se desarrolla una fuerte tensión entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Por primera vez desde la creación del emisor como entidad independiente, el Gobierno nacional anunció la ruptura de relaciones con el Banco de la República.
- José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, se pronunció sobre el anuncio del Gobierno del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con el Banco de la República.
- La Fiscalía decidió suspender las ordenes de captura en contra de 23 capos de grupos delincuenciales de Medellín.
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