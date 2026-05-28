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Seguridad impacta proceso electoral en el país: 28 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 28 de mayo de 2026:

  • Se confirma el primer traslado de mesas de votación debido a la violencia en el occidente del país, en medio de enfrentamientos entre disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’.
  • Naciones Unidas lanzó una alerta por el confinamiento de cerca de 300 personas en el municipio de Briceño, Antioquia, quienes no pueden salir de sus viviendas por la situación de orden público.

  • Continúa la tensión en el Eje Cafetero por la incertidumbre sobre el futuro de las Autopistas del Café, mientras avanzan las mesas de negociación.

    Escuche el programa completo aquí:

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