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Tensión por situación de orden público en Nariño: 20 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 20 de abril de 2026:

  • Dos manifestaciones en Bogotá: una en el parque de la 93 y otra en inmediaciones del Concejo de la ciudad.
  • Grave situación de orden público en el departamento de Nariño, donde grupos criminales volvieron a utilizar drones cargados con explosivos.

  • Un ataque perpetrado por un hombre, presuntamente con problemas psiquiátricos, dejó tres personas muertas el sábado en el oriente de Bogotá, en medio de la grabación de 'Sin senos sí hay paraíso'.

    Escuche el programa completo aquí:

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