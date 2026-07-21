Trámite legislativo de la nueva reforma tributaria: 21 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 21 de julio de 2026:



En Medellín avanzan los empalmes regionales del presidente electo , Abelardo de la Espriella, como parte del proceso de transición hacia el nuevo gobierno.

, Abelardo de la Espriella, como parte del proceso de transición hacia el nuevo gobierno. El Gobierno saliente radicó un paquete de proyectos al inicio de la nueva legislatura. Entre ellos se destaca una reforma tributaria, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que propone aumentar la carga tributaria para las personas de mayores ingresos.

Escuche el programa completo aquí: