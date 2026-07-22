50.000 ventas en tres días: el rival híbrido del Tesla Model Y con 1.017 km de autonomía

El fabricante chino de vehículos de nueva energía Xpeng prepara el desembarco en el mercado europeo de su nuevo SUV L03, un modelo que llega precedido por un exitoso lanzamiento en China, donde superó las 50.000 ventas confirmadas durante sus primeros tres días de comercialización.

Con este resultado, la compañía busca consolidar su expansión internacional y competir en uno de los segmentos más disputados del mercado, el de los SUV medianos electrificados, donde tendrá como uno de sus principales rivales al Tesla Model Y.

La llegada del Xpeng L03 a Europa está prevista para octubre de este año, con una oferta que incluirá versiones completamente eléctricas y una variante híbrida de autonomía extendida (EREV).

Xpeng L03: precios y versiones para Europa

El nuevo SUV tendrá un precio de entrada de 35.600 euros para la versión totalmente eléctrica, mientras que la variante híbrida EREV partirá desde los 38.600 euros (unos 141 millones de pesos colombianos)



La gama estará compuesta por cuatro configuraciones mecánicas:

Versiones eléctricas

La marca ofrecerá tres alternativas impulsadas únicamente por batería, que durante el lanzamiento en China representaron cerca del 80 % de las reservas.

Standard Range

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Motor trasero de 245 caballos de potencia.

Batería de 58,3 kWh.

Hasta 445 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Long Range

Motor trasero de 245 caballos.

Batería de 71,2 kWh.

Autonomía homologada de 520 kilómetros WLTP.

AWD Performance

Dos motores eléctricos con tracción total.

Potencia combinada de 387 caballos.

Batería de 71,2 kWh.

Alcance de 440 kilómetros WLTP.

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La versión híbrida supera los 1.000 kilómetros de autonomía

Además de las opciones eléctricas, Xpeng comercializará una versión híbrida de autonomía extendida (EREV), que concentró aproximadamente el 20 % de las reservas durante el estreno del modelo en China.

Este sistema combina un motor eléctrico trasero de 245 caballos con un propulsor de gasolina de 1,5 litros y 86 caballos, cuya función no es mover las ruedas, sino generar electricidad para alimentar la batería.

El conjunto incorpora una batería de 37,25 kWh y un depósito de combustible de 42 litros, lo que permite recorrer hasta 215 kilómetros en modo completamente eléctrico y alcanzar una autonomía total de 1.017 kilómetros.

Vista de perfil del todocamino Xpeng L03, un modelo electrificado de 4,65 metros de longitud que iniciará sus entregas en el mercado europeo a partir del mes de octubre. Foto: SUV Xpeng

Un interior digital con diseño minimalista

El habitáculo del Xpeng L03 apuesta por un diseño centrado en la digitalización. La marca eliminó los botones físicos tanto del salpicadero como de la consola central, trasladando la mayoría de funciones a una pantalla táctil central de 15,6 pulgadas.

El cuadro de instrumentos tradicional también desaparece para dar paso a un sistema Head-Up Display (HUD), que proyecta la información principal sobre el parabrisas con un área de visualización equivalente a 26,8 pulgadas.

Esta configuración busca simplificar la experiencia de conducción y concentrar los controles del vehículo en una única interfaz digital.

Garantía para el mercado europeo

Como parte de su estrategia para fortalecer la confianza de los compradores europeos, Xpeng ofrecerá una garantía general de 7 años o 160.000 kilómetros, mientras que el paquete de baterías contará con una cobertura independiente de 8 años.

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Con este lanzamiento, el fabricante chino amplía su presencia en Europa con un SUV que combina diferentes tecnologías de electrificación, una amplia autonomía y una política de precios orientada a competir con algunos de los modelos más consolidados del segmento.