Adolescente despertó dentro de su ataúd durante su velorio tras creerla muerta: todo quedó en video

Las imágenes de una adolescente que comienza a moverse dentro de un ataúd, mientras varias personas se encuentran reunidas a su alrededor, han generado sorpresa en redes sociales. La joven, que era velada por sus familiares después de que la creyeran muerta, reaccionó inesperadamente y tuvo que ser auxiliada por quienes estaban presentes.

El caso corresponde a Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente de la aldea El Jocote, en Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala. Según los testimonios entregados al medio local TV Sac, los hechos ocurrieron el sábado 10 de octubre, luego de que la joven perdiera el conocimiento y su familia interpretara que había fallecido. Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sanitarias que aclare las circunstancias de lo sucedido.

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En las grabaciones que circulan en redes sociales se observa a varias personas alrededor del féretro cuando la adolescente comienza a incorporarse. Los presentes reaccionan ante sus movimientos y la ayudan a salir de la caja. Posteriormente, le ofrecen agua mientras intentan asistirla.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala:



Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché.… pic.twitter.com/NXvDAM4EaW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

La familia creyó que había fallecido durante el traslado

Abraham Ixcotoyac, padre de la joven, contó que todo comenzó durante la madrugada, cuando su hija presentó un malestar que lo llevó a trasladarla en su vehículo hacia un hospital.



Según explicó en una entrevista con TV Sac, la adolescente salió de su vivienda inconsciente. Durante el recorrido, el hombre notó que no respiraba y aseguró que tampoco podía sentirle el pulso en los brazos. Ante lo que interpretó como señales de que había muerto, decidió conseguir un ataúd para ella.

Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital relató el padre de la menor

En su testimonio, también insistió en las señales que observó mientras llevaba a su hija en el automóvil: “Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”.

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Horas después, familiares, vecinos y miembros de la comunidad religiosa se reunieron en la vivienda para acompañar a la familia durante la velación. Abraham aseguró que llegó al lugar aproximadamente a las 2:30 de la tarde, hora local, mientras otras personas se encargaban de preparar el féretro.

Sin embargo, los gritos de los asistentes interrumpieron ese momento. Al acercarse para averiguar qué ocurría, encontró a su hija cuando la estaban sacando de la caja.

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“Cuando voy viendo, mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, recordó durante la entrevista. El hombre relacionó lo sucedido con una experiencia religiosa, aunque no se ha establecido oficialmente qué provocó la reacción de la adolescente.

Lesvia Ríos, madre de Yuleidy, también entregó su versión de los hechos. Según contó, mientras los demás se preparaban para despedir a la joven, ella mantenía la esperanza de que todavía estuviera viva.

La mujer aseguró que se acercó al féretro entre lágrimas y observó movimientos que la llevaron a pensar que su hija podía reaccionar. Poco después, la adolescente comenzó a moverse y logró incorporarse ante la mirada de los asistentes.

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“Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”, expresó Ríos al recordar la angustia que vivió antes de presenciar la reacción de su hija.

Las imágenes difundidas muestran la intervención de varias personas para ayudar a la joven a salir del ataúd. La escena provocó comentarios de sorpresa, pero también dudas entre algunos usuarios de internet, quienes cuestionaron la autenticidad del episodio e incluso sugirieron que podría tratarse de una situación actuada. Estas versiones no han sido confirmadas.

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¿Qué sintió la adolescente antes de desmayarse?

En declaraciones recogidas por TV Sac, Yuleidy habló sobre el malestar que experimentó antes de perder el conocimiento. La joven describió una sensación intensa en el pecho que precedió al desmayo.

Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé contó

La adolescente también agradeció a sus padres y a quienes se comunicaron con su familia para expresarles su apoyo tras la difusión del caso.

Por ahora, las circunstancias que llevaron a sus familiares a considerarla muerta continúan sin una explicación oficial. Tampoco se ha informado públicamente de una evaluación médica que permita determinar qué le ocurrió antes de recuperar la consciencia.

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Mientras tanto, el video y los relatos de sus familiares siguen generando interrogantes sobre un episodio que transformó una velación en una situación inesperada. La causa del desmayo y las condiciones de salud de la joven no han sido aclaradas por las autoridades sanitarias de Guatemala.