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Adulta mayor murió tras ser atacada por un mono en el patio de su casa: quedó en video

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el animal irrumpió en la vivienda y atacó a la mujer. Su hija también fue atacada.

Adulta mayor murió tras ser atacada por un mono en el patio de su casa
Cámaras de seguridad lo grabaron todo.
Foto: Captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Una mujer de 91 años perdió la vida después de sufrir una grave caída durante un inesperado encuentro con un mono que ingresó al patio de su vivienda. El momento del ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

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El hecho ocurrió en Koppal, una ciudad del estado de Karnataka, al sur de India. La víctima fue identificada como Najamunnisa Begum, quien además era la esposa del reconocido escritor indio M. S. Savadatti.

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La grabación permite reconstruir los segundos en los que se produjo el incidente. La adulta mayor se encontraba en el patio cuando se percató de la presencia del animal y trató de ponerse a salvo ingresando a la vivienda.

Sin embargo, el mono se lanzó desde una de las paredes y alcanzó a la mujer antes de que pudiera entrar. El impacto provocó que perdiera el equilibrio y terminara cayendo de espaldas.

Fue durante esa caída cuando Begum sufrió la lesión que posteriormente terminó siendo fatal: su cabeza golpeó con fuerza contra el suelo y quedó tendida, aparentemente inconsciente.

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El ruido de la caída alertó a una de las hijas de la mujer, quien salió de la casa para ayudarla. Al acercarse a su madre, también tuvo que enfrentarse al comportamiento agresivo del animal.

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Según quedó registrado en las imágenes, el mono se aproximó a la hija e intentó atacarla. La mujer logró evitarlo y, poco después, el animal abandonó el lugar trepando por la pared de la vivienda.

Mientras tanto, familiares trasladaron a la adulta mayor a un hospital privado de Koppal para que recibiera atención médica. Los especialistas determinaron que había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza como consecuencia de la caída.

Aunque recibió atención médica tras el incidente, el estado de salud de la mujer era delicado debido a la gravedad de las lesiones. Finalmente, Begum murió al día siguiente del ataque.

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De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, la causa de su fallecimiento estuvo relacionada con las heridas que sufrió al golpearse la cabeza contra el piso.

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