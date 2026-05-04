Al menos 12 heridos en tiroteo en una fiesta junto al lago cerca de Oklahoma City

Una noche de esparcimiento juvenil terminó en tragedia el pasado domingo en las inmediaciones de Oklahoma City. Un tiroteo masivo dejó un saldo de al menos 12 personas heridas que debieron ser trasladadas a diversos centros hospitalarios tras un ataque ocurrido durante una fiesta en el Lago Arcadia.

Las autoridades locales han calificado el evento como una situación "extremadamente aterradora" mientras despliegan un operativo por toda el área metropolitana para localizar a los responsables.



El caos en el Lago Arcadia

El incidente se desencadenó alrededor de las 9 de la noche en un sector del Lago Arcadia, un embalse artificial situado en el suburbio de Edmond, aproximadamente a 21 kilómetros al norte de Oklahoma City.

De acuerdo con Emily Ward, portavoz de la policía de Edmond, los servicios de emergencia recibieron múltiples reportes de disparos en un lugar donde se habían congregado numerosos jóvenes.

El Lago Arcadia es un punto de encuentro recreativo fundamental para los cerca de 100.000 habitantes de Edmond, utilizado habitualmente para actividades como la pesca, paseos en bote, picnics y campamentos



Sin embargo, la calma del domingo fue interrumpida por las detonaciones, provocando el pánico entre los asistentes.



Respuesta médica y estado de las víctimas

La magnitud de la emergencia obligó a una respuesta coordinada de los servicios de salud. Diez de las víctimas fueron trasladadas en ambulancias, mientras que otros heridos llegaron a los hospitales por sus propios medios. El sistema Integris Health informó que las víctimas se encontraban en "diversas condiciones" y estaban siendo evaluadas por personal médico.

Específicamente, nueve de los pacientes fueron ingresados en el Integris Health Baptist Medical Center en Oklahoma City, mientras que los tres restantes recibieron atención en el Integris Health Edmond Hospital.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos en relación con el tiroteo. La portavoz Ward enfatizó que la policía está trabajando intensamente, hablando con víctimas y testigos en distintos puntos de la ciudad para identificar a los sospechosos

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"Entendemos la preocupación de la población y de los involucrados", señaló la funcionaria al asegurar que se están dedicando todos los recursos necesarios para resolver el caso.