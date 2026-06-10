Al menos 12 muertos y 9 heridos tras tiroteo masivo en asentamiento de Johannesburgo

Un violento ataque armado sacudió la noche del martes un asentamiento informal en la zona de Cleveland, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, un hecho que dejó un saldo de 12 personas fallecidas y otras 9 heridas. Las fuerzas de seguridad sudafricanas han desplegado un operativo de búsqueda para dar con los responsables de la masacre, cuya identidad y paradero permanecen bajo investigación.

Según reportó la agencia italiana ANSA, más de diez hombres armados participaron directamente en el ataque a la zona habitacional, una información que coincide con las declaraciones emitidas por la policía local. Las autoridades sudafricanas confirmaron que actualmente se encuentran tras la pista de este grupo de sospechosos, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones vinculadas al hecho.

Los servicios de emergencia y las autoridades policiales acudieron al lugar durante la madrugada del miércoles para socorrer a las víctimas y asegurar la zona. Mientras los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica, la escena del crimen permanece acordonada para el levantamiento de pruebas y el inicio de las diligencias forenses correspondientes.

Las autoridades no han detallado posibles móviles detrás del ataque, pero el suceso ha generado conmoción en la región, exacerbando la preocupación sobre la seguridad en los asentamientos informales de las periferias urbanas de Sudáfrica.



Este tiroteo se suma a una preocupante tendencia de violencia armada en el país. Según reportó la cadena Deutsche Welle, este incidente vuelve a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que atraviesa la nación, la cual registra actualmente algunas de las tasas de homicidios más elevadas del mundo.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que permita esclarecer el ataque. Se espera que en las próximas horas, los portavoces de la Policía de Sudáfrica ofrezcan una conferencia de prensa para brindar actualizaciones sobre el avance de la investigación y la situación de salud de los nueve sobrevivientes que permanecen bajo cuidado médico.

El asentamiento de Cleveland es una zona de alta densidad poblacional donde las fuerzas del orden han enfrentado históricamente dificultades para patrullar debido a su compleja configuración urbanística. La magnitud del ataque, perpetrado por un grupo numeroso de individuos armados, es tratada por las autoridades como un evento de alta prioridad, mientras se refuerza la vigilancia en los alrededores para prevenir nuevos incidentes de violencia en la comunidad afectada.