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Blu Radio  / Mundo  / Al menos 14 recién nacidos mueren en un incendio en un hospital en Pakistán

Al menos 14 recién nacidos mueren en un incendio en un hospital en Pakistán

La Policía informó por su parte de que las familias cuyos bebés fallecieron en el incendio se encuentran en el lugar de la tragedia.

Pakistan-AFP.jpg
Emergencia en hospital de Pakistán
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Al menos 14 recién nacidos han muerto tras desatarse un incendio este miércoles en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, debido a la explosión de un compresor de aire acondicionado.

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El director ejecutivo del PIMS, Imran Sikandar, dijo que "se ha confirmado la muerte de 14" recién nacidos y uno ha sobrevivido tras ser rescatado por un médico.

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Medios locales como Geo News habían informado previamente de que al menos quince bebés habían fallecido.

Sikandar añadió que el fuego se declaró en la sala infantil alrededor de las 7.00 de la mañana hora local (2.00 GMT).

Según un comunicado del servicio de emergencias paquistaní Rescue 112, el fuego se inició tras la explosión de un compresor de aire acondicionado y los bomberos ya han podido controlar las llamas.

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La Policía de Islamabad informó por su parte de que las familias cuyos bebés fallecieron en el incendio se encuentran en el lugar de la tragedia.

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Añadió que la intensidad del incendio fue muy alta y que los bebés sufrieron quemaduras graves, por lo que se requieren pruebas de ADN para su identificación.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif expresó sus condolencias por el suceso y urgió a iniciar una investigación, según un comunicado oficial.

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