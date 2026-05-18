Al menos diez personas, entre ellas una menor, mueren en un tiroteo en México

Una nueva masacre volvió a sacudir a México. Diez personas, entre ellas una menor de edad, perdieron la vida durante un ataque armado ocurrido en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla, durante la madrugada del pasado domingo.

Las víctimas se encontraban al interior de una vivienda ubicada en una zona rural de la región poblana cuando hombres armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la casa, de acuerdo con lo reportado por las autoridades.

El hecho provocó un amplio despliegue de seguridad mientras las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del crimen.

Ataque armado dejó diez muertos en Puebla

De acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, entre las víctimas se encuentran seis hombres, tres mujeres y una menor de edad.

La alerta fue recibida inicialmente por las autoridades municipales luego de que un ciudadano reportara la presencia de varias personas heridas al interior de la vivienda.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reveló además que una mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Guardia Nacional desplegó operativo tras masacre en México

Luego del ataque, autoridades estatales y federales iniciaron un operativo conjunto en la zona con participación de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De esta manera, los organismos de seguridad adelantan labores de inteligencia e investigación para identificar a los responsables del crimen y establecer cuáles serían las causas detrás del ataque armado.

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Violencia armada sigue golpeando regiones de México

El caso volvió a generar preocupación por los constantes episodios de violencia que afectan distintas regiones de México.

En los últimos años, el estado de Puebla registró varios hechos violentos relacionados, según autoridades locales, con actividades del crimen organizado.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2016, cuando un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo dejó cuatro personas muertas.