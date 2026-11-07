Al menos seis muertos y 15 heridos en un tiroteo en la ciudad polaca de Cracovia

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas este sábado cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante, un ciudadano polaco.

La Policía indicó que los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital. Hasta el momento hay seis fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres.

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Según el Gobierno regional de la región de Pequeña Polonia, de la que es capital Cracovia, hay además al menos 15 heridos. La Policía señaló posteriormente que el detenido es polaco y desmintió que se esté buscando a un segundo sospechoso. Ahora mismo, afirmó, "el único autor del incidente del que se tiene constancia se encuentra bajo custodia policial".

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, que viaja a Cracovia, indicó que entre los heridos hay al menos dos agentes de policía, uno con una herida de bala y el segundo con tres heridas de bala que está "muy grave" y está siendo operado en un hospital.



Los agentes dispararon contra el hombre y éste respondió abriendo fuego contra los policías, según indicó la portavoz de la Jefatura Provincial de la Policía de Cracovia, Katarzyna Cisło, a la agencia de noticias PAP.

El detenido, que tiene 24 años, según Cisło, vestía ropa de estilo militar y utilizaba un fusil militar con "mucha" munición. Además, llevaba una cámara para grabar sus acciones y un chaleco antibalas.

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De acuerdo con la misma fuente, en su vehículo se encontró una gran cantidad de otras armas y munición. En imágenes emitidas por la cadena PolSat se puede ver un vehículo Subaru de color oscuro circulando a toda velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que salen de la plaza mayor cracoviense, que supuestamente conducía el autor del ataque.

Tras perpetrar su ataque cerca de la emblemática iglesia de Santa María, el hombre huyó del lugar en el coche y, según la agencia PAP, chocó aparentemente contra un automóvil blanco. A continuación, salió del vehículo y abrió fuego contra los agentes.

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Según testigos presenciales, el ataque fue indiscriminado y se dirigió contra los grupos de turistas y paseantes que llenaban las terrazas de la plaza de la ciudad, un lugar muy concurrido especialmente los fines de semana. El primer ministro polaco, Donald Tusk, que está de camino a Cracovia y ofrecerá una rueda de prensa sobre las 21:45 hora local (20:45 GMT), afirmó en la red social X que la Policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias "del atentado".

El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por "los trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia" y dijo estar pensando en las víctimas, los heridos y sus familias.

El jefe de Estado dijo que también el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional va de camino a Cracovia y que espera que "se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos".

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El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró por su parte que "todas las circunstancias y motivos de este suceso serán investigados minuciosamente" y el titular de Justicia, Waldemar Żurek, explicó que "los fiscales, la Policía y todos los servicios ya están trabajando en el lugar de los hechos, asegurando las pruebas". El alcalde de Cracovia, Łukasz Gibała, ha decretado un periodo de luto hasta el próximo miércoles.