Hombre se salva de milagro en Vietnam: neumático explotó y salió disparado a centímetros de él

Inflar un neumático puede parecer una tarea sencilla y rutinaria, pero hacerlo sin las precauciones necesarias puede ser un riesgo para quienes se encuentran cerca.

Una presión de aire excesiva, una falla en la estructura de la llanta o un daño previo pueden provocar una explosión repentina, capaz de lanzar piezas a gran velocidad y causar lesiones graves.

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Un momento de tensión se vivió en Vietnam, donde un hombre estuvo a punto de ser alcanzado por un neumático que salió disparado mientras era inflado.

Neumático explotó y salió disparado a centímetros de un hombre

El hecho quedó registrado en un video que muestra el instante en el que un neumático explota de manera inesperada mientras varias personas realizaban labores para inflarlo.

En el video difundido en redes sociales se ve una tractomula estacionada a pocos metros de un grupo de hombres que estaban trabajando en un taller. Uno de ellos estaba inflando una llanta con ayuda de una herramienta mecánica cuando, en cuestión de segundos, el neumático estalló y salió disparado por los aires.

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La detonación provocó un fuerte estruendo y ocasionó que la llanta saliera despedida con gran fuerza. En medio de la situación, el neumático pasó muy cerca de uno de los hombres que se encontraba en el lugar y terminó cayendo justo detrás de él.

La persona estuvo a centímetros de recibir el impacto, por lo que el episodio pudo terminar en una tragedia.

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Las imágenes muestran la fuerza con la que puede salir expulsado un neumático cuando se produce una explosión durante el proceso de inflado, por lo cual es importante mantener una distancia prudente y utilizar equipos adecuados para evitar accidentes de este tipo.