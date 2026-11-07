Lo que hizo alcalde tras encontrar a médicos en intimidad mientras pacientes esperaban en urgencias

Un escándalo se desató luego de que un alcalde ingresara a una de las habitaciones destinadas al descanso del personal médico y encontrara a dos profesionales de la salud. El mandatario los acusó de estar teniendo un encuentro íntimo mientras varios pacientes esperaban atención en urgencias. Su reacción quedó grabada en video y provocó consecuencias para la administración del centro asistencial.

El episodio ocurrió la noche del miércoles 4 de noviembre en el Hospital Jailton Messias de Souza de Albuquerque, ubicado en Barreiros, municipio del estado de Pernambuco, en Brasil. El alcalde Carlos Artur Soares llegó al establecimiento para verificar las quejas que había recibido sobre la falta de personal médico y las demoras en la atención de los usuarios.

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Según explicó el propio funcionario, al llegar comprobó que había tres médicos asignados al turno, pero solamente uno estaba atendiendo a los pacientes. Por esa razón, decidió recorrer las instalaciones hasta llegar a una habitación destinada al descanso de los trabajadores, donde encontró a un médico y una médica.

🏥🔥🗣️Ao procurar médicos de um hospital em Barreiros, após ver a recepção lotada de pacientes esperando para serem atendidos, prefeito Carlos Artur Soares de Avellar flagra casal trancado em sala e dispara: "Peguei os dois namorando! Vagabundos! Podem prender!" pic.twitter.com/xRbdsjzCOm — BlogMarinaDiMoraes (@BlogMarinaDM) November 5, 2026

El mandatario reaccionó con furia y los acusó de estar durmiendo y besándose durante su jornada laboral. Incluso los llamó "vagabundos", les ordenó abandonar el hospital y solicitó la intervención de la Policía para que fueran detenidos. Sin embargo, ninguno de los profesionales terminó arrestado.



"¡Lo que están haciendo es absurdo! ¡Dios mío! La sala de urgencias está abarrotada y ustedes están aquí durmiendo y besándose. ¡Es indignante! Los voy a echar ahora mismo. ¡Fuera de aquí, fuera de este hospital!", gritó Soares durante el enfrentamiento.

¿Qué pasó con los médicos tras el escándalo?

La versión del alcalde fue cuestionada por el Sindicato de Médicos de Pernambuco (Simepe), que aseguró que los dos profesionales estaban en su período de descanso después de cumplir 12 horas de intensa actividad. Según la organización, otro médico continuaba atendiendo a los pacientes.

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Además, el sindicato advirtió que no se habían presentado pruebas que demostraran que ambos trabajadores mantenían una relación íntima dentro del establecimiento. Por su parte, el Consejo Regional de Medicina rechazó la exposición pública de los profesionales y cuestionó la forma en que se difundieron las imágenes.

El episodio también provocó cambios administrativos. La alcaldía anunció que terminaría el contrato con la Asociación João Paulo II, encargada de gestionar el hospital, y que la Secretaría de Salud municipal asumiría temporalmente su operación, mientras se adelanta un proceso de licitación para seleccionar un nuevo administrador.