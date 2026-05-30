Al menos seis personas estarían atrapadas tras el colapso de un edificio en Nueva Delhi

Según la Policía de Delhi, un fuerte estruendo fue reportado hacia las 19:35 (14:05 GMT), y pocos minutos después llegó la información sobre el derrumbe del edificio.

Colapso de un edificio en Nueva Delhi.
Foto: captura de video tomada de redes, X.
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Al menos seis personas podrían estar atrapadas luego de que un edificio de cinco plantas colapsara en la noche del sábado cerca de la estación de metro de Saket, en el sur de Nueva Delhi, según reportaron agencias locales.

"Se teme que entre seis y siete personas hayan quedado atrapadas tras el derrumbe de un edificio en la zona de Saket, en el sur de Delhi. Hay una operación de rescate en curso", declaró un funcionario de la Defensa Civil de Delhi a la agencia local PTI.

Según la Policía de Delhi, un fuerte estruendo fue reportado hacia las 19:35 (14:05 GMT), y pocos minutos después llegó la información sobre el derrumbe del edificio.

Operaciones de rescate, edificio Nueva Delhi.
Foto: captura de video tomada de redes, X.
Operaciones de rescate, edificio Nueva Delhi.
Foto: captura de video tomada de redes, X.

"Aproximadamente a las 22:00 horas (16:30 GMT) se recuperó a una víctima con vida, identificada como Kshitij Pratap (de aproximadamente 26 años de edad)", informó la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) de Nueva Delhi en X.

El comandante de la NDRF, Suneel Kumar Singh, declaró a la agencia local ANI que otras tres personas han sido rescatadas con vida.

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, anunció en X que diversas agencias están llevando a cabo las operaciones de rescate "a marchas forzadas".

"Se están realizando todos los esfuerzos posibles para rescatar a salvo a las personas atrapadas y brindar asistencia inmediata a las familias afectadas", añadió.

