Derrumbe de edificio en construcción deja tres muertos y al menos 17 desaparecidos

El derrumbe de un edificio en construcción deja tres muertos, y se cree que al menos 17 personas están desaparecidas, informaron las autoridades el lunes.

Dos obreros atrapados bajo los escombros, en Ángeles, al norte de la capital Manila (Filipinas), fueron hallados con vida después de que la estructura de nueve pisos cediera el domingo, golpeara un hotel cercano y matara a un huésped de origen malasio.

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🚨Two people trapped in a Philippines building collapse are alive and in contact with rescuers



Dozens of people were trapped when a building collapsed in the #Philippines, 2 are alive & communicating ‌with rescuers, an official has said.https://t.co/gF5UePVH8V



A… pic.twitter.com/4OcUZDqOy7 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 24, 2026

An unfinished nine-storey building collapsed near Manila early on Sunday, with 19 workers feared trapped beneath the rubble.



At least 24 people have been rescued by emergency crews. pic.twitter.com/itxo7Uvazc — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 24, 2026

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de rescate, ambos murieron.



"El primero de los dos fue sacado con vida, pero lamentablemente su cuerpo no resistió y no sobrevivió. Los médicos no pudieron reanimarlo", declaró a la AFP la portavoz regional de la oficina de bomberos, Maria Leah Sajili.

"El otro sufrió un paro cardíaco alrededor de las 3:00 de la madrugada (19H00 GMT del domingo). Los médicos no pudieron atenderlo porque seguía atrapado", añadió.

Otras 17 personas, en su mayoría obreros de la construcción que dormían en la obra cuando ocurrió el desastre, seguían desaparecidas, dijo Sajili.

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Se desconoce la causa del derrumbe.

Las autoridades señalaron que hasta 70 personas trabajaban en la obra, aunque la mayoría se había ido a sus casas por el fin de semana.

Sajili, la portavoz de la oficina de bomberos, señaló que "el rescate en un derrumbe de edificio es muy complicado, ya que cualquier movimiento brusco provocado por las acciones de nuestros rescatistas puede hacer que algunas zonas se desplacen y las personas que están debajo queden aplastadas".

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Ahora los rescatistas usarán escáneres térmicos "para comprobar si hay posibles señales de vida", dijo.

Si no se encuentran más supervivientes, se utilizarán excavadoras mecánicas y otra maquinaria pesada para retirar los escombros y recuperar los cuerpos, añadió, sin dar un plazo.