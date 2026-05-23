Un camión derribó un puente peatonal por llevar la compuerta elevada: el hecho quedó en video

El incumplimiento de las normas de movilidad por parte de vehículos de gran tamaño representa un riesgo constante en las vías. Cuando camiones u otros transportes de carga exceden las dimensiones permitidas o circulan con objetos mal asegurados, no solo ponen en peligro su propia integridad, sino también la de otros conductores y la infraestructura vial.

Este tipo de negligencia puede desencadenar accidentes graves, colapsos estructurales y afectaciones al tránsito. Precisamente eso fue lo que ocurrió en Turquía, cuando un camión chocó contra un puente dejando a varios heridos.

Camión con la compuerta elevada chocó contra un puente

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Ankara, donde un camión que avanzaba con la compuerta elevada terminó impactando contra un puente. La altura inadecuada del vehículo provocó el choque directo con la estructura, lo que derivó en el colapso del puente.



Un video difundido en redes sociales muestra que, al parecer, el conductor del camión olvidó que llevaba la compuerta elevada mientras se aproximaba al puente peatonal. En cuestión de segundos, la compuerta colisionó con el puente, derribándolo.

El carro que estaba detrás del camión resultó afectado y los vehículos alrededor, al ver el hecho, prefirieron tomar distancia o frenar para evitar quedar debajo de los escombros.

Como consecuencia del accidente, al menos tres personas resultaron heridas, además de los daños materiales significativos y la interrupción del flujo vehicular en la zona.

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Usuarios en redes cuestionaron el actuar del conductor, quien debió verificar que la carga y las condiciones del camión cumplían con las restricciones de altura antes de circular.

🇹🇷 | En Ankara, Turquía, un camión que avanzaba con la compuerta elevada chocó contra un puente derribándolo. Se reportaron al menos 3 heridos. pic.twitter.com/BPLJyeBYIb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2026

Recomendaciones para conductores de vehículos de carga

Verificar siempre la altura, peso y dimensiones del vehículo antes de iniciar el trayecto.

antes de iniciar el trayecto. Asegurar correctamente cualquier compuerta, carga o elemento móvil.

Respetar la señalización de límites de altura en puentes y túneles.

Realizar inspecciones previas al viaje para evitar fallas mecánicas o descuidos.

para evitar fallas mecánicas o descuidos. Mantenerse actualizados sobre las normas de tránsito y transporte de carga.

Recomendaciones para los demás conductores