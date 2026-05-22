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Pasajero de un vuelo grabó el momento en que un rayo impactó el avión segundos antes de aterrizar

Los pasajeros de un vuelo en México vivieron instantes de tensión cuando, en plena maniobra de descenso, un rayo impactó el ala izquierda de la aeronave.

pasajero de un vuelo de Viva Aerobus grabó el momento en que un rayo impactó el ala izquierda.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Situaciones como condiciones climáticas adversas, presencia de aves o fallas técnicas pueden representar riesgos en el aire, especialmente durante las fases más delicadas del viaje, el despegue y el aterrizaje, donde cualquier imprevisto puede tener consecuencias graves.

En ese sentido, los pasajeros de un vuelo de Viva Aerobus en México vivieron instantes de tensión cuando, en plena maniobra de descenso, un rayo impactó el ala izquierda de la aeronave.

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Momento en que un rayo impactó el ala izquierda del avión

El hecho fue captado por un viajero ubicado junto a la ventana, quien grabó cómo, en cuestión de segundos, una intensa luz blanca iluminó el exterior tras la descarga.

Posteriormente, se observaron posibles afectaciones en el ala, mientras al interior se escuchaban reacciones de miedo y angustia de los pasajeros.

A pesar de lo alarmante de la escena, el vuelo no tuvo mayores contratiempos y aterrizó en el aeropuerto con éxito.

Frente a esto, expertos en aviación explican que este tipo de incidentes no suelen representar un peligro real para los ocupantes, pues los aviones están diseñados para soportar descargas eléctricas, ya que su estructura metálica actúa como una jaula de Faraday, permitiendo que la corriente circule por el exterior sin afectar el interior ni los sistemas críticos.

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Generalmente, los rayos impactan en zonas como la nariz o las puntas de las alas, recorren el fuselaje y salen sin causar daños significativos.

No obstante, sí pueden dejar marcas superficiales, como quemaduras leves o desprendimiento de pintura, las aeronaves cuentan con sistemas de protección y descargadores estáticos que disipan la energía.

De hecho, este tipo de eventos es más común de lo que parece y, en la mayoría de los casos, no impide que el vuelo continúe de manera segura hasta su destino.

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