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Globo de mecha cayó en pista de un aeropuerto poniendo en peligro toda la operación

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, donde el globo cayó en plena pista poniendo en riesgo toda la operación, generando preocupación entre los que allí se encontraban.

Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, donde el globo cayó en plena pista.jpg
Un globo cayó en plena pista del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín.
Foto: ANI, captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

En un aeropuerto cada segundo está medido con precisión. Pilotos, controladores aéreos y personal en tierra deben coordinar movimientos para garantizar despegues y aterrizajes seguros.

Sin embargo, un elemento fuera de control, por pequeño que parezca, puede alterar toda la operación. Un ave, un dron o incluso un objeto en llamas pueden convertirse en una amenaza real para la seguridad aérea.

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Globo de mecha cayó en pista de un aeropuerto

Precisamente, eso fue lo que ocurrió en el Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, donde un globo de mecha cayó en plena zona operativa, generando preocupación por el riesgo que este tipo de elementos representa para la seguridad aérea.

Según informaron de la terminal, las imágenes corresponden al pasado 22 de marzo, cuando el artefacto ingresó sin control al área del aeropuerto.

Aunque para muchos este tipo de artefacto puede parecer inofensivo, su presencia en zonas cercanas a aeropuertos representa un riesgo considerable.

De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, estos globos no tienen control en su trayectoria, lo que significa que pueden desviarse fácilmente hacia áreas críticas. En este caso, el incidente puso en peligro la operación aérea, ya que el artefacto pudo haber impactado una aeronave en vuelo o generar un incendio en la pista o en la plataforma.

Riesgos en los aeropuertos

El riesgo no es menor. Un objeto en llamas dentro de un aeropuerto puede obligar a suspender operaciones, retrasar vuelos y, en el peor de los escenarios, comprometer la seguridad de pasajeros y tripulación.

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Además, investigaciones indican que la presencia de elementos extraños en pista es una de las causas de incidentes en la aviación a nivel mundial.

Desde el sector aeroportuario se reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de globos de mecha en zonas cercanas a terminales aéreas, pues además estas prácticas pueden acarrear sanciones legales, debido al peligro que implican tanto para las aeronaves como para las personas.

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