Alerta roja por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala

La actividad del volcán de Fuego obligó a las autoridades de Guatemala a declarar una alerta de peligro e intensificar las medidas preventivas para proteger a las comunidades cercanas. El coloso, ubicado a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala, registró un aumento significativo de su actividad eruptiva, con flujos de lava, emisiones de ceniza y material incandescente que mantienen bajo vigilancia a los organismos de emergencia.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que se activó la alerta institucional anaranjada a nivel nacional, el segundo nivel más alto antes de una emergencia general, con el objetivo de coordinar la respuesta de las entidades estatales y reforzar las acciones de prevención en las zonas de mayor riesgo.

Evacuaciones y refugios para las comunidades cercanas

Las autoridades comenzaron la evacuación de habitantes de caseríos ubicados en las faldas del volcán, principalmente en los sectores oeste y sur, donde existe mayor riesgo por el descenso de flujos piroclásticos y material volcánico.

En el municipio de San Juan Alotenango fueron habilitados albergues temporales para recibir a las familias evacuadas. Allí se instalaron camas improvisadas mientras las autoridades monitorean la evolución de la actividad volcánica.



"Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar", relató a la AFP Alejandro García, un habitante de 68 años del caserío Santo Domingo El Porvenir, quien abandonó su vivienda junto con otros residentes llevando únicamente ropa y algunos alimentos.

El Insivumeh advierte una fase eruptiva más explosiva

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el volcán evolucionó hacia una fase eruptiva de mayor intensidad.

De acuerdo con los reportes oficiales, la erupción genera fuentes de lava de entre 200 y 300 metros sobre el cráter, mientras que las columnas de ceniza alcanzan alturas superiores a los 7.000 metros. Además, la dispersión de ceniza se extiende entre 5.000 y 6.000 metros de altura y puede desplazarse hasta 130 kilómetros hacia el oeste, alcanzando sectores de la costa del Pacífico.

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El organismo también alertó sobre la posibilidad de nuevos flujos de material caliente y recomendó mantener vigilancia permanente en las comunidades cercanas al volcán.

Suspensión de clases y cierre de carreteras

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en comunidades pertenecientes a tres municipios cercanos al volcán.

Por su parte, la Policía de Tránsito ordenó el cierre de una carretera estratégica que comunica la costa sur con la ciudad colonial de Antigua Guatemala, debido al riesgo asociado con la caída de ceniza y el incremento de la actividad volcánica.

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Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones para las operaciones aéreas, aunque hasta el momento el Aeropuerto Internacional La Aurora continúa operando con normalidad.

Uno de los volcanes más activos de América Central

El volcán de Fuego, con 3.763 metros de altura, es considerado el más activo de Centroamérica. Su actividad eruptiva es frecuente y las autoridades mantienen monitoreo permanente debido al riesgo que representa para miles de habitantes.

Las fases eruptivas más recientes ocurrieron en febrero de 2026 y en junio de 2025, cuando fue necesaria la evacuación preventiva de alrededor de 800 personas. Históricamente, una de sus erupciones más recordadas ocurrió en 1932, cuando la nube de ceniza alcanzó territorios de El Salvador y Honduras.

Las autoridades guatemaltecas mantienen el seguimiento permanente de la actividad del volcán y reiteraron el llamado a la población para atender las instrucciones de evacuación y permanecer informada únicamente a través de los canales oficiales.

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