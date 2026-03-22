Así fue el momento del bombardeo del puente Qasmiyeh en Líbano: videos muestran la explosión

El bombardeo del puente Qasmiyeh, ubicado sobre el río Litani, se ha vuelto tendencia en redes en medio de la reciente escalada militar en el sur de Líbano, tras un ataque atribuido a Israel que destruyó esta infraestructura clave y afectó la principal vía de conexión con la ciudad de Tiro.

En videos difundidos en redes sociales se puede observar el momento en que el puente es impactado por proyectiles, generando una fuerte explosión y una densa columna de humo en la zona.

El puente Qasmiyeh hace parte de la autopista costera más importante del sur del país, utilizada para conectar la región de Tiro con el resto del territorio libanés. Su destrucción ha dejado incomunicada a esta ciudad, considerada la más relevante de la zona.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el ataque y aseguró que la ofensiva contra esta infraestructura constituye “una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía del país”, al tiempo que advirtió que podría tratarse del “preludio de una invasión terrestre”. Además, calificó el bombardeo como un “castigo colectivo contra la población civil”.



Συνεχίζουν με στοχο ακόμη μια Γενοκτονία!!!



Επιδρομή στη γέφυρα Qasmiyeh πάνω από τον ποταμό Litani στο νότιο Λίβανο.

Τέτοιες επιθέσεις απομονώνουν τις κοινότητες και εμποδίζουν την παροχή βοήθειας. pic.twitter.com/WnK1BeAcLj — ioannis (@IoannisGutmann) March 22, 2026

Según el Gobierno israelí, la acción hace parte de una estrategia para debilitar las capacidades del grupo chií Hizbulá, al que acusa de utilizar los puentes sobre el río Litani para el traslado de armas y combatientes hacia el sur del Líbano.

En esa línea, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó que se ordenó la destrucción de todos los puentes sobre este río, con el objetivo de aislar completamente la zona. “El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani”, afirmó en un comunicado.

*Nao foi por falta de aviso:*



Um ataque aéreo massivo atinge a Ponte Qasmiyeh durante uma reportagem de um correspondente da TV Russa RT no Líbano.



*É isso que acontece quando não se escuta as Israel Defense Forces e se aproxima da ponte.



Grupo de Noticias Likud Brasil pic.twitter.com/Rdb9DXFHfs — Ina Branco 🇧🇷 🇮🇱 🇲🇹 (@BrancoIna) March 20, 2026

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El río Litani, el más largo de Líbano con aproximadamente 140 kilómetros, es clave para la agricultura, el suministro de agua y la generación de energía hidroeléctrica, por lo que la destrucción de su infraestructura asociada tiene un impacto directo en la población civil.

En los últimos días, el Ejército israelí ha confirmado la destrucción de varios puentes en esta zona del sur libanés, en medio de una ofensiva que incrementa la tensión regional y genera preocupación por una posible escalada mayor del conflicto.