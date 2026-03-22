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Blu Radio  / Mundo  / Así fue el momento del bombardeo del puente Qasmiyeh en Líbano: videos muestran la explosión

Así fue el momento del bombardeo del puente Qasmiyeh en Líbano: videos muestran la explosión

En videos difundidos en redes sociales se puede observar el momento en que el puente es impactado por proyectiles, generando una fuerte explosión y una densa columna de humo en la zona.

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