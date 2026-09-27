Aterrador video de una niña en un columpio: “estaba sola y en plena oscuridad”

Una escena registrada durante la madrugada está llamando la atención de miles de usuarios en redes sociales. En las imágenes, dos hombres aseguran haber encontrado a una niña aparentemente sola en un parque y, pocos segundos después, la figura deja de verse en medio de la oscuridad. Algunos indicaron que pudo haber sido contenido generado con inteligencia artificial.

La grabación fue difundida en redes y rápidamente comenzó a generar comentarios de personas que intentaron encontrar una explicación a lo que quedó registrado por la cámara.

Aterrador video de una niña en un columpio

Según lo que se observa en el video, los dos hombres caminaban por una calle cerca de las 00:54 de la madrugada cuando dirigieron su atención hacia un parque infantil que parecía encontrarse prácticamente vacío.



En la zona de juegos alcanzaron a distinguir a una menor de edad que llevaba un vestido blanco y estaba sentada en uno de los columpios. La iluminación era escasa, pues únicamente algunas luces cercanas permitían observar parcialmente el lugar.

La presencia de la niña llamó la atención de los hombres, quienes decidieron acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda. “Niña, niña, ¿te llevamos a tu casa?”, se escucha decir a uno de ellos mientras se dirige hacia la zona de juegos.

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La menor aparentemente reaccionó al llamado, bajó del columpio y comenzó a correr hacia el sector donde habían algunas viviendas. Los hombres intentaron seguirla, pero la figura dejó de ser visible poco después.

Ante la posibilidad de que se hubiera escondido detrás de alguno de los árboles, los testigos permanecieron en el lugar y comenzaron a llamarla; sin embargo, la menor no apareció. La situación terminó generando temor y ambos decidieron alejarse rápidamente del parque.

Frente a esto, algunos internautas consideraron que las imágenes podrían mostrar un supuesto fenómeno paranormal e incluso hablaron de la posible aparición del espíritu de una niña. Otros, en cambio, cuestionan esa interpretación y plantean que la grabación podría tener una explicación convencional relacionada con la oscuridad, la distancia o la calidad de las imágenes e, incluso, que el video pudo haber sido creado con inteligencia artificial.